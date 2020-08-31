Коронавірус в Україні: 2088 нових випадків, 48 осіб померли

В Україні за останню добу зафіксували 2088 нових випадків зараження коронавірусом. Про це свідчать дані, оприлюднені вранці у вівторок, 1 вересня, на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України. За останню добу померли 48 осіб, в яких підтвердили зараження коронавірусом, 688 пацієнтів одужали.

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Найбільше нових випадків за останню добу підтвердили у Харківській (262), Одеській (211), Львівській (193), Івано-Франківській (169), Тернопільській (180), Чернівецькій (117) областях і Києві (176).

Всього за весь період епідемії в Україні офіційно зареєстрували 123 303 випадків інфікування, 2605 осіб з коронавірусом померли, 57 802 пацієнтів одужали.

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29 серпня повідомлялося про рекорд - 2481 новий випадок зараження коронавірусом за попередню добу, а 27 серпня - про найбільшу на той час кількість жертв від коронавірусу - 49 померлих за добу.

Раніше президент України Володимир Зеленський з огляду на статистику кількості нових випадків інфікування заявив, що країна перебуває на межі другої хвилі поширення COVID-19. Дію адаптивного карантину в Україні подовжено ще на два місяці до 31 жовтня.