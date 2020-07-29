Коронавірус в Україні: 1061 новий випадок за добу

В Україні знову кількість нових випадків зараження COVID-19 перевищила тисячу осіб: станом на ранок вівторка, 4 серпня, зафіксовано 1061 новий випадок зараження COVID-19, 737 осіб одужали, 26 раніше хворих померли, свідчать дані, розміщені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки і оборони.

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Днем раніше, 3 серпня, зафіксовано 990 нових випадків зараження COVID-19; 2 серпня повідомлялося про 1112 інфікованих, 1 серпня - 1172 випадки, 30 липня зареєстровано абсолютний антирекорд - 1197 нових заражених, 29 липня повідомлялося про 1022 нових хворих на COVID-19. Кількість інфікованих за наростальним підсумком із початку пандемії становить на ранок 4 серпня 74,2 тисячі осіб, одужали - 40,6 тисячі, померли з початку пандемії від коронавірусної хвороби 1764 особи.

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Нині в Україні на COVID-19 хворіють 31842 особи, що на 298 більше, ніж днем раніше. Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській (146), Харківській (143), Івано-Франківській областях (127) і Києві (108).