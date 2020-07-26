Коронавірус в Україні: нових випадків менше тисячі вперше за останні дні

В Україні станом на ранок понеділка, 3 серпня, зафіксовано 990 нових випадків зараження COVID-19, 333 людини одужали, 13 раніше хворих померли. Про це повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони.

Днем раніше, 2 серпня, повідомлялося про 1112 інфікованих, 1 серпня - 1172 випадків, 30 липня зафіксовано абсолютний антирекорд - 1197 нових захворілих, 29 липня повідомлялося про 1022 нові випадки хворих COVID-19.

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Кількість інфікованих за наростальним підсумком від початку пандемії становила на ранок понеділка 73,2 тисячі, одужали 39,9 тисячі, померли від початку пандемії від коронавірусної хвороби 1738 осіб. На сьогодні в Україні COVID-19 хворіють 31544 осіб, що на 644 більше, ніж днем раніше. Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання COVID-19 за минулу добу зафіксовано на Львівщині (138), в Івано-Франківській області (119) та Києві (102).

На Буковині перевищені червневі показники

Між тим на Буковині, де на початку березня був виявлений перший випадок коронавірусу в Україні, кількість нових випадків COVID-19 вже кілька днів поспіль перевищують червневі показники. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Сергій Осачук.

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"Якщо порівнювати з показниками, що ми мали в червні, кількість нових хворих досить значна. Фахівці лабораторного центру зафіксували сьогодні 82 нових випадки", - написав Осачук на сторінці у Facebook 2 серпня. Ще раніше, 1 серпня, на Буковині було зафіксовано 97 нових випадків зараження коронавірусом, 31 липня - 89 випадків.