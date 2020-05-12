Коронавірус у США: рекорд у майже 50 тисяч нових випадків за добу

Кількість нових випадків COVID-19, зафіксована у США за добу, зросла станом на середу, 1 липня, до майже 50 тисяч. Це найбільша цифра від початку епідемії у країні, пише інформаційна агенція Reuters.

Таким чином за червень щоденна кількість виявлених нових випадків інфікування коронавірусом у країні подвоїлася. Якщо на початку червня у США щоденно підтверджували близько 22 тисяч випадків, то в останні тижні місяця ця цифра зросла до 42 тисяч нових інфікувань на день. А за 30 червня цей показник сягнув 49 286, пише Reuters.

Поки що єдиною країною, в якій за добу виявили більше 50 тисяч нових випадків COVID-19, є Бразилія.

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Зростає кількість госпіталізованих з COVID-19

Більше половини нових інфікованих у США виявили у трьох штатах: Аризоні, Каліфорнії, Флориді та Техасі, в яких проживає близько 30 відсотків населення країни.

При цьому пояснити зростання кількості виявлених випадків COVID-19 збільшеним тестуванням не можна - паралельно також зростає і кількість госпіталізованих з цією хворобою, пише Reuters.

Також зростає і частка тестів із позитивним результатом. Зараз вона становить близько семи відсотків у загальнонаціональному масштабі, хоча ще тиждень тому цей показник був на рівні п'яти відсотків. При цьому в Аризоні 24 відсотки тестів на коронавірус виявляються позитивними. У Флориді ця частка сягає 16 відсотків.

Похмурі прогнози щодо коронавірусу

Експерти пояснюють зростання кількості випадків у червні, зокрема, й святкуваннями Дня пам'яті наприкінці травня. Тепер, за їхніми словами, великий ризик становить відзначення Дня незалежності 4 липня. На це свято американці традиційно масово збираються на пляжах та галявинах, аби спостерігати за феєрверками.

Напередодні оголошення нового антирекорду радник президента США, керівник Національного інституту з вивчення алергій та інфекційних хвороб Ентоні Фаучі попереджав під час виступу перед сенаторами про ризик зростання кількості нових випадків коронавірусу до 100 тисяч щоденно вже найближчим часом. За його словами, зусилля для боротьби з COVID-19, зокрема носіння захисних масок та дотримання дистанції, необхідні на національному рівні, а не лише у штатах, де кількість нових випадків стрімко зростає.