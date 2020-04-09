Коронавірус: Іран планує відкрити мечеті у 132 округах країни

З 4 травня у 132-х округах Ірану для відвідувань знову будуть відкритими мечеті. Про це у неділю, 3 травня, під час засідання урядового кризового штабу з боротьби проти коронавірусу заявив президент країни Хасан Роухані.

Під час виступу Роухані зазначив, що збереження соціальної дистанції є важливішим за колективну молитву, і додав, що пом'якшення обмежень має відбуватися із дотриманням заходів безпеки. За словами президента Ірану, іслам вчить, що піклування про власну безпеку є обов'язковим, у той час як молитву в мечетях він лише рекомендує.

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Іран продовжує послаблювати обмеження

Цим кроком влада Ірану продовжила послаблення обмежень, запроваджених в середині березня для стримування поширення коронавірусу в країні. Раніше Тегеран вже зняв заборону на міжміські подорожі у країні та відкрив торгівельні центри.

Президент Ірану Хасан Роухані

Мечеті будуть відкриті у близько третині округів країни, яка однією з перших у світі постраждала від пандемії COVID-19. На думку влади, ці так звані "білі" округи вже можна вважати відносно вільними від коронавірусу.

Водночас Роухані анонсував можливість відкриття шкіл у згаданих округах з 16 травня за умови, якщо епідеміологічна ситуація в них залишатиметься стабільно.

Тренд на зменшення нових інфікувань коронавірусом

Міністерство охорони здоров'я Ірану поділило країну на "білі", "жовті" та "червоні" зони в залежності від кількості інфікувань SARS-CoV-2 та летальних випадків, спричинених COVID-19.

Згідно з даними відомства, оприлюдненими напередодні, у країні зараз спостерігається тренд поступового зменшення кількості нових заражень коронавірусом. За час епідемії влада Ірану нарахувала 6156 летальних випадків COVID-19 та 96448 випадків інфікування SARS-CoV-2. Втім, оглядачі ставлять під сумнів офіційну іранську статистику щодо розповсюдження коронавірусу у країні.