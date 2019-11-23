AI: В Ірані силовики вбили десятки в'язнів під час протестів

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International (AI) повідомила про вбивство понад 30 в'язнів під час акцій протесту в пенітенціарних закладах Ірану. Таку інформацію AI поширила в четвер, 9 квітня, з посиланням на "достовірні джерела", передає агенція новин AFP.

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За даними Amnesty International, протягом останніх кількох днів щонайменше у восьми іранських в'язницях сталися акції протесту ув'язнених, котрі вимагали покращення заходів протидії епідемії COVID-19. У цих акціях взяли участь тисячі ув'язнених, кажуть правозахисники.

Силовики застосували бойові набої

У AI стверджують, що влада придушила заворушення, застосувавши бойові набої і сльозогінний газ. Унаслідок украй жорсткої реакції силовиків вбито близько 35 в'язнів, ще сотні дістали поранень. Відповідь влади на демонстрації була "жахливою", оцінила Діана Елтахауі, заступниця регіонального директора Amnesty International, відповідального за Близький Схід і Північну Африку.

Замість того, щоб відповісти на "законні вимоги" в'язнів щодо захисту від хвороби, силовики вбивали їх, щоб змусити замовкнути, дорікнула Елтахауі. Також правозахисна організація закликала до незалежного розслідування подій. Крім того, вона висунула вимогу звільнити політичних в'язнів - як осіб, які перебувають в попередньому ув'язненні, так і ув'язнених, які належать до групи ризику.

За даними судових органів Ірану, з метою сповільнити подальше поширення коронавірусу, в країні звільнено вже 100 000 ув'язнених. Іран належить до країн, котрі серйозно постраждали від пандемії. За офіційними даними на 9 квітня, в Ірані зареєстровано понад 66,2 тисячі випадків інфікування, загинули 4110 осіб.