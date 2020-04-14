 Кордон між Канадою та США буде закритим ще місяць | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2020

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Кордон між Канадою та США буде закритим ще місяць

Кордон між Канадою і США залишатиметься закритим ще щонайменше протягом місяця. Ці обмеження тривають з 18 березня.

Кордон між Канадою та США закритий з 18 березня

Кордон між Канадою та США закритий з 18 березня

Кордон між Канадою і Сполученими Штатами Америки залишатиметься закритим ще протягом 30 днів, за винятком важливих поїздок. Про двосторонню домовленість щодо подовження обмежень при перетині кордону між двома країнами повідомив у суботу, 18 квітня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

"Канада і Сполучені Штати домовилися продовжити ще на 30 днів заходи прикордонного контролю, які діють на даний момент", - сказав Трюдо під час телевізійного звернення. За його словами, такий крок допоможе захистити людей з обох боків кордону від пандемії коронавірусної інфекції, повідомляє агенція AP.

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Трюдо також додав, що обмеження на здійснення несуттєвих поїздок між країнами буде "безсумнівно" тривати багато тижнів. Водночас він зауважив, що кордон й надалі буде відкритий для доставки вантажів и товарів, медичних працівників, екіпажів авіакомпаній і канадців, які які живуть в США протягом частини року і повертаються в Канаду.

Через поширення коронавірусної інфекції США і Канада домовилися запровадити обмеження при перетині кордону ще 18 березня. Зазвичай кордон між двома країнами перетинало майже 200 тисяч осіб щодня. Кордон між США і Канадою є найдовшим в світі між двома країнами.

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За даними Університету Джонса Хопкінса (США), станом на 18 квітня у Канаді зареєстровано понад 32 тисячі підтверджених випадків захворювання на коронавірус, у тому числі 1356 смертей. У США кількість підтверджених випадків зараження на коронавірус вже понад 700 тисяч, летальних випадків понад 37 тисяч.

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