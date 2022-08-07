Китайський експорт неочікувано зріс

Китайський експорт у липні зріс на 18 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це у неділю, 7 серпня, повідомляють інформагенції dpa та Reuters з посиланням на дані митниці Китаю. Таке сильне зростання було зафіксоване й у червні. Західні експерти тоді фактично припускали уповільнення зростання.

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Між тим китайський імпорт збільшився дещо більше ніж на два відсотки. Його показники набагато нижчі за минулорічні. Це, на думку експертів, може бути поганою ознакою для майбутніх показників експорту. Оскільки значна частина імпорту країни є компонентами для товарів, які потім реекспортуються.

Згідно з даними, опублікованими національною асоціацією портів, обсяг зовнішньої торгівлі контейнерами у восьми великих портах Китаю зріс на 14,5 відсотка у липні, прискорившись порівняно з 8,4 відсотка у червні.

Липневому експорту також міг сприяти відкладений попит у Південно-Східній Азії, оскільки перебої з поставками ослабли і заводи там збільшили виробництво, зазначив у аналітичній записці Брюс Панг, головний економіст та керівник відділу досліджень Jones Lang Lasalle Inc, цитує агенція AP.

Згідно з наведеними даними, особливо активно розвивалася торгівля Китаю з Росією. Експорт у сусідню країну збільшився на 22 відсотки. Китайський імпорт з РФ зріс на 49 відсотків.

Торгівля з Німеччиною розвивалася по-різному. Китайський імпорт з Німеччини упав майже на 7 відсотків, Експорт до Німеччини натомість зріс на майже 18 відсотків.