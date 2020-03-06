Кількість заражених коронавірусом в Німеччині перевищила 500 осіб

Число людей, заражених коронавірусом SARS-CoV-2, у Німеччині станом на ранок п'ятниці, 6 березня, сягнуло 534. Про це повідомив Інститут Роберта Коха у Берліні.

Інфекція зафіксована у 15 федеральних землях з 16-и. Найбільша кількість випадків зараження припадає на землі Північний Рейн-Вестфалія, Баден-Вюртемберг та Баварія. Наразі жодного випадку не зареєстровано лише у землі Саксонія-Ангальт.

Очільник Інституту Роберта Коха Лотар Вілер (Lothar Wieler) звернуся до лікарів і населення з проханням проводити аналізи на наявність інфікування коронавіусом тільки у тих випадках, коли це дійсно виправдано. За його словами, це допоможе уникнути надмірного навантаження національної системи охорони здоров'я. 5 березня Вілер також повідомив, що у Німеччині з початку 2020 року сезонним грипом перехворіли майже двісті тисяч осіб, а від ускладнень, пов'язаних з пребігом хвороби, від грипу померли 202 людини, від коронавірусу - жодна.

Майже 100 тисяч інфікованих у всьому світі

Тим часом коронавірус SARS-CoV-2 зареєстрований вже у 93 країнах від початку спалаху в китайській провінції Хубей в кінці грудня 2019 року.

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Станом на 11 годину (за центральноєвропейським часом) 6 березня у світі виявлено 98851 випадок зараження. Понад 3390 жителів планети померли через легеневе захворювання COVID-19, викликане вірусом, 55807 осіб одужали. Такі дані наводяться на сайті міжнародної групи волонтерів, які відстежують всесвітню статистику в режимі реального часу, - Worldometer.