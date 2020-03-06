 Кількість заражених коронавірусом в Німеччині перевищила 500 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.03.2020

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Новини

Кількість заражених коронавірусом в Німеччині перевищила 500 осіб

Найбільша кількість випадків зараження припадає на землі Північний Рейн-Вестфалія, Баден-Вюртемберг та Баварія.

Кількість заражених в Німеччині різко зросла

Кількість заражених в Німеччині різко зросла

Число людей, заражених коронавірусом SARS-CoV-2, у Німеччині станом на ранок п'ятниці, 6 березня, сягнуло 534. Про це повідомив Інститут Роберта Коха у Берліні.

Інфекція зафіксована у 15 федеральних землях з 16-и. Найбільша кількість випадків зараження припадає на землі Північний Рейн-Вестфалія, Баден-Вюртемберг та Баварія. Наразі жодного випадку не зареєстровано лише у землі Саксонія-Ангальт.

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У порівнянні з COVID-19, сезонним грипом у ФРН перехворіли у сотні разів більше людей, повідомили в Інституті Роберта Коха. (06.03.2020)

Очільник Інституту Роберта Коха Лотар Вілер (Lothar Wieler) звернуся до лікарів і населення з проханням проводити аналізи на наявність інфікування коронавіусом тільки у тих випадках, коли це дійсно виправдано. За його словами, це допоможе уникнути надмірного навантаження національної системи охорони здоров'я. 5 березня Вілер також повідомив, що у Німеччині з початку 2020 року сезонним грипом перехворіли майже двісті тисяч осіб, а від ускладнень, пов'язаних з пребігом хвороби, від грипу померли 202 людини, від коронавірусу - жодна.

Майже 100 тисяч інфікованих у всьому світі

Тим часом коронавірус SARS-CoV-2 зареєстрований вже у 93 країнах від початку спалаху в китайській провінції Хубей в кінці грудня 2019 року.

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Станом на 11 годину (за центральноєвропейським часом) 6 березня у світі виявлено 98851 випадок зараження. Понад 3390 жителів планети померли через легеневе захворювання COVID-19, викликане вірусом, 55807 осіб одужали. Такі дані наводяться на сайті міжнародної групи волонтерів, які відстежують всесвітню статистику в режимі реального часу, - Worldometer.

  • Поліція охороняє санаторій у Нових Санжарах Полтавської області, куди на карантин привезли українців з Китаю.

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Коронавірус - вже в Україні

    Страх українців перед появою нового вірусу найяскравіше продемонстрували сутички з поліцією на Полтавщині, куди у лютому привезли на карантин українців з Китаю. Утім, зрештою вірус потріпив в Україну із Заходу. Перший випадок третього березня діагностували у жителя Чернівецької області, невдовзі після його повернення з Італії.

  • Не всі туристи відмовляються від подорожей до Італії - попри коронавірус.

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Перша епідемія в Європі

    Італія - перша країна Європи, в якій коронавірус поширився до масштабів епідемії. Авіакомпанії одна за одною скасовують польоти на північ країни, а туристів, які повертаються з Італії, у багатьох країнах відправляють на карантин. Цих туристів, які роблять селфі на тлі Міланського собору, це, схоже, не лякає.

  • У перші дні після початку стрімкого поширення коронавірусу чимало італійців почали скуповувати продукти та предмети гігієни про запас. Тепер, однак, як повідомляється, ситуація стабілізувалася. Загалом у країні виявлено вже понад дві тисячі випадків інфекції. Більше півсотні хворих померли.

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Закупівлі про запас

    У перші дні після початку стрімкого поширення коронавірусу чимало італійців почали скуповувати продукти та предмети гігієни про запас. Тепер, однак, як повідомляється, ситуація стабілізувалася. Загалом у країні виявлено вже понад дві тисячі випадків інфекції. Більше півсотні хворих померли.

  • Футболу не буде Масові заходи на півночі Італії здебільшого скасовуються або переносяться на пізніший термін. Зокрема, футбольний матч Мілану і Генуї, як свідчить це фото з оголошенням на міланському стадіоні Сан-Сіро, перенесено на 13 травня.

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Футболу не буде

    Масові заходи на півночі Італії здебільшого скасовуються або переносяться на пізніший термін. Зокрема, футбольний матч "Мілану" і "Генуї", як свідчить це фото з оголошенням на міланському стадіоні "Сан-Сіро", перенесено на 13 травня.

  • Боннська школа на карантині

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Поширення в Німеччині

    Випадки зараження коронавірусом уже фіксують і в інших країнах Європи. Цю початкову школу в німецькому Бонні закрили на двотижневий карантин після того, як у вихователя групи подовженого дня виявили коронавірус. Інфікований 22-річний студент родом з розташованого в 90 кілометрах від Бонна містечка Гайнсберґ, що став великим осередком коронавірусу в Німеччині. Юнак їздив туди святкувати карнавал.

  • Тим часом з полиць магазинів у Німеччині зникли всі дезинфікуючі засоби.

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Понад дві сотні інфікованих у Німеччині

    Тим часом з полиць магазинів у Німеччині зникли всі дезінфікуючі засоби. Станом на початок березня в країні зафіксовано понад двісті випадків зараження коронавірусом. Поки лікарі в змозі прослідкувати ланцюжок поширення вірусу - через контакт з хворими у Китаї, Італії або інших епіцентрах - ситуація під контролем. Головне - виграти час, щоб епідемія не почалася одночасно з епідемією грипу.

  • Лувр страйкує через вірус

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Лувр не працює через страх перед коронавірусом

    У Франції так само вже зафіксовано кілька сотень випадків зараження коронавірусом, кілька людей померли. У Парижі з початку березня закритий Лувр. Його працівники відмовляються виходити на роботу через страх перед коронавірусом. У Франції службовці мають право відмовитися від виходу на роботу у випадку серйозної загрози їхньому життю або здоров'ю. Цим правом і скористалися працівники Лувру.

  • Обвал на біржах

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Обвал на біржах

    Наприкінці лютого через стрімке поширення коронавірусу на 10-15 відсотків обвалилися ключові індекси на всіх провідних біржах світу. З початку березня ситуація дещо стабілізується. Бізнес сподівається на масштабну підтримку урядів у разі масштабних збитків через коронавірус.

  • Японська весна у масках

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Японська весна у масках

    Попри сусідство з Китаєм, звідки розповсюджується новітній вірус, у Японії зафіксували лише кілька сотень випадків інфекції. Тим не менше, цвітінням сакури дехто з японців воліє насолоджуватися у захисних масках. Як би лікарі не сумнівалися у дієвості такого захисту.

  • До протидії поширенню вірусу у Південній Кореї залучили армію

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Жорсткі заходи у Південній Кореї

    Південна Корея - друга у світі, після Китаю, країна за поширенням коронавірусу. Тут зафіксовано вже близько 5 тисяч інфікованих. Влада вдається до безпрецедентних заходів безпеки із застосуванням армії. На цьому фото армійські автомобілі обробляють дезінфікувальним засобом вулиці одного з міст.

  • Südkorea Gwangju | Menschen werden in Autos auf Covid-19 getestet (picture-alliance/dpa/YNA)

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Перевірка, не виходячи з авто

    Перевіритися на вірус у Південній Кореї можна на спеціальних дорожніх пунктах контролю, не виходячи з автомобіля.

  • У Сеулі працівники в спеціальних захисних костюмах регулярно дезінфікують громадський транспорт.

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Дезінфекція громадського транспорту

    У Сеулі працівники в спеціальних захисних костюмах регулярно дезінфікують громадський транспорт.

  • У Китаї інфікувалися близько 80 тисяч людей

    В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

    Три тисячі померлих у Китаї

    У Китаї, звідки почалося стрімке поширення новітнього вірусу, від нього станом на початок березня померли вже близько трьох тисяч людей. Найбільшу небезпеку він становить для літніх людей, віком понад 70-80 років, і людей з хронічними захворюваннями. Починаючи з кінця лютого, китайська влада повідомляє про уповільнення поширення вірусу. Загалом інфікувалися близько 80 тисяч людей.

    Автор: Євген Тейзе


 

DW.COM

В очікуванні пандемії: як світ реагує на коронавірус

Коронавірус шириться планетою. Які наслідки він має у найбільш уражених країнах, як влада і як органи охорони здоров'я намагаються взяти ситуацію під контроль - у галереї DW. (03.03.2020)  

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