Кількість шукачів притулку у ФРН зросла на 84 тис. у 2022-му

Наприкінці 2022 року у Німеччині близько 482 300 людей отримували стандартні виплати відповідно до закону про пільги шукачам притулку. Це на 21 відсоток або приблизно на 84 000 людей більше, ніж у 2021 році.

Минулого року кількість іноземців, які отримують допомогу як шукачі притулку в Німеччині, значно зросла. Відповідно до даних Федерального статистичного відомства Німеччини (Destatis), опублікованих у понеділок, 18 грудня, наприкінці 2022 року близько 482 300 людей отримували стандартні виплати відповідно до закону про пільги шукачам притулку. Це на 21 відсоток або приблизно на 84 000 людей більше, ніж роком раніше.

Як передає агенція dpa, однією з причин стало повномасштабне вторгнення Росії в Україну: на кінець 2022 року близько 40 тисяч шукачів притулку були українцями, що становить вісім відсотків від загальної кількості.

Більшість тих, хто має право на пільги, прибули з Азії (52 відсотки), Європи (29 відсотків) та Африки (16 відсотків). Найпоширенішими країнами походження були Сирія (13 відсотків), Афганістан (12 відсотків) та Ірак (11 відсотків). Більшість з шукачів притулку - 63 відсотки - були чоловіками, інші 37 відсотків становили жінки. Близько 31 відсотка - неповнолітні.

Окрім стандартних пільг, шукачі притулку можуть отримувати спеціальні пільги, наприклад, у разі хвороби чи вагітності. За даними Destatis, наприкінці 2022 року 289 900 людей мали право на ці пільги.

Наплив шукачів притулку

Наразі в Німеччині спостерігається різке зростання числа заявок на надання притулку. За даними Федерального відомства з питань міграції та біженців (BAMF), лише до вересня 2023 року в Німеччині зареєстрували 233 744 первинні заяви-прохання про надання притулку - значно більше, ніж за весь попередній рік, повідомляла агенція dpa.

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Крім того, Німеччина прийняла понад мільйон біженців з України, які однак не зобов'язані просити про притулок.

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У середині травня федеральний уряд пообіцяв виділити один мільярд євро додатково на потреби федеральних земель для фінансування пов'язаних з напливом мігрантів видатків. Однак федеральні землі та місцева влада вже тривалий час наполягають на запровадженні так званої "дихальної системи", за якої виплати постійно залежатимуть від фактичної кількості біженців, нагадує агенція.

Значне пришвидшення розгляду справ для шукачів притулку

Крім того, на засіданні в Берліні сторони узгодили значне прискорення часу розгляду владою і судами справ щодо надання притулку в Німеччині. Так, перше рішення Федерального відомства з питань міграції та біженців, як правило, має надійти через пів року, судовий розгляд у першій інстанції також має завершитися через пів року.

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А для заявників з країн з низьким рівнем визнання (менш ніж п'ять відсотків) процедури мають бути ще швидшими - органам влади та судам надаватимуть лише три місяці на кожну справу. У першій половині 2023 року до таких країн належали Чорногорія, Алжир, Туніс, Албанія, Гана, Косово та Грузія. З цих країн лише невелика кількість заявників отримала притулок, статус біженця, додатковий захист або заборону на депортацію.

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