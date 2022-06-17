Кібербезпека: як працюють кібервійська Бундесверу

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Війна РФ проти України ще раз продемонструвала, що сучасне поле бою охоплює і кіберпростір. Міністерка оборони ФРН Ламбрехт днями відвідала кібервійська Бундесверу, щоби на власні очі побачити, як вони працюють.
Розповідь про Центр кібероперацій Бундесверу на півдні невеликого містечка Райнбах, що неподалік від західнонімецького Бонна, можна було б почати з ідилічних описів навколишньої природи. Геть поруч під літнім сонцем у парку розважаються відпочивальники. Однак темні службові лімузини і велика кількість телекамер відразу повертають до серйозної реальності - до Центру кібероперацій Бундесверу під військовою абревіатурою ZCO прибула поважна гостя - голова міністерства оборони Німеччини Крістін Ламбрехт (Christine Lambrecht).
Ззовні ці будівлі м'якого жовтого кольору виглядають буденно, як звичайні багатоквартирні будинки. Але усередині в Центрі кібероперацій виконуються бойові завдання у кіберпросторі - військові тренуються зламувати комп'ютерні мережі, отримувати доступ до закритої інформації, маніпулювати даними у власних інтересах або навіть повністю відключати сторонні комп'ютерні мережі. Зазвичай таку діяльність класифікують як "хакерське втручання", що є кримінальним злочином і карається законом. Але у цьому випадку йдеться про діяльність, санкціоновану державою.
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Міністерка оборони ФРН Ламбрехт під час свого візиту назвала кіберсолдатів "добрими хакерами": по-перше, вони працюють заради доброї мети, а по-друге, вони "відмінно підготовлені, високомотивовані та дуже креативні".
Близько 200 спеціалістів, що працюють у Райнбаху, шукають слабкі місця у комп'ютерних системах противника або ж намагаються виявити та усунути прогалини в ІТ-інфраструктурі самого Бундесверу. Серед тутешніх кібервоїнів лише три жінки, тож можна сказати, що стереотип про "комп'ютерника-ботаніка" в окулярах тут підтверджується.
ZCO є частиною створеного у 2017 році командування "Кібер- та інформаційний простір" у структурі Бундесверу. Близько двох десятків його осередків розкидані по всій Німеччині, найбільше - в околицях Бонна. Тут розташовані головні ІТ-вузли Бундесверу і забезпечується їхній відповідний захист.
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Ще до російського нападу на Україну політики у Берліні вже приділяли кібербезпеці велику увагу, адже сучасна переплетеність реального і цифрового світу дозволяє зловмисникам у кіберпросторі відносно невеликими зусиллями завдавати великої шкоди - наприклад, у сферах електро- або водопостачання, безпеки польотів або контролю дорожнього руху. Три правлячі в Німеччині партії ще у своїй коаліційній угоді прописали намір покращити підготовку Бундесверу у сфері кібербезпеки.
Війна в Україні лише посилила актуальність викликів і занепокоєння щодо загрози кібератак, зокрема з боку Росії. В ухваленому на початку червня цього року законі про спеціальний фонд Бундесверу в розмірі 100 мільярдів євро також ідеться про урядову "стратегію посилення безпеки в кібер- та інформаційному просторі". Загалом близько 20 мільярдів євро зі спеціального фонду планується витратити протягом наступних кількох років на зміцнення управлінських навичок та діджиталізації у різних сферах збройних сил. Кібервійськам дістанеться лише частина цих коштів. Адже перелік запланованих витрат величезний - від закупівлі цифрових радіоприймачів з функціями шифрування до модернізації систем бойового управління, супутникових інформаційних систем та розвитку мережі центрів обробки даних.
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Зрештою, хакерам у погонах дороге обладнання непотрібно. "Нам не потрібні 60 тонн сталі, як для танків", - пояснює на умовах анонімності співробітник ZCO. Справді, небезпека цифрового світу полягає в тому, що кіберзлочинці, іноді маючи на руках лише простенький ноутбук, можуть хакерськими операціями заблокувати роботу лікарень або місцевих адміністрацій, аби, наприклад, вимагати викуп за викрадені дані.
ІТ-фахівці - дорогі спеціалісти, а ще й підібрати їх важко. Під час свого візиту міністерка Ламбрехт особливо рекламувала Бундесвер як привабливого роботодавця. Тут обіцяють гідну оплату навіть під час навчання, є можливості кар'єрного росту, діє соціальне забезпечення. Але кібервоїни у Райнбаху, схоже, мотивовані іншим, а саме - азартом пригод у кіберпросторі. Один із офіцерів каже: "Тут мені дозволено робити від імені держави те, за що у приватному житті мною б вже зацікавилися правоохоронні органи".
Легендарний агент 007 Джеймс Бонд має дозвіл на вбивство (License to Kill), а кібервійська Бундсверу мають дозвіл на хакерство. Але тільки у випадку санкціонованих операцій, адже будь-яка дія, що вимагає вторгнення в іноземні мережі, має бути попередньо схвалена керівництвом міністерства оборони, принаймні на рівні статс-секретаря. Як часто це стається? Цю інформацію у кібервійськах тримають у таємниці.