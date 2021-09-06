Хто допоміг обгорнути Тріумфальну арку - останній проєкт Христо і Жан-Клод

Протягом декількох десятиліть знамените подружжя, легендарні майстри ленд-арту Христо (1935-2020) і Жан-Клод (1935-2009) планували обгорнути тканиною Тріумфальну арку на площі Шарля де Голля в Парижі. І от тепер проєкт митців, нарешті, реалізований, але вже посмертно. Встановлення інсталяції "Тріумфальна арка. В обгортці" завершена - за безпосередньої участі фахівців з Німеччини. У суботу, 18 вересня, - офіційне відкриття.

Обгортка виготовлена у німецькому Любеку

25 тисяч квадратних метрів - така загальна площа сріблясто-блакитної обгортки, виготовленої компанією "Geo - Die Luftwerker", розташованої у німецькому Любеку. Вона спеціалізується на виробництві повітряних куль. Вісім швачок працювали над тим, щоб розкроїти та зшити разом величезні текстильні полотна, майже сім місяців. Розмір найбільших - 16 на 52 метри.

Монтаж інсталяції, всі схеми і креслення якої Христо Явашев встиг завершити особисто, був запланований спершу на весну 2020 року. Однак завадила пожежа у соборі Паризької Богоматері у квітні 2019 року. Річ у тім, що соколи, які гніздилися у вежі собору, перебралися на Тріумфальну арку. І акцію перенесли на осінь 2020 року, щоб дати птахам можливість вивести пташенят. Але потім і ці терміни довелося посунути. Через смерть Христо, який пішов з життя 31 травня 2020 року, 11 років після смерті дружини, а також через локдаун, запроваджений у зв'язку з пандемію COVID-19, зі здійсненням проєкту вирішили почекати до вересня 2021 року.

Весь цей час полотна тканини, підготовленої для обгортки, зберігалися на одному зі складів у північнонімецькому Гревені. І ось нещодавно їх звідти на фурах доставили до Парижа. Перед відправкою до Франції вони були намотані на величезні картонні рулони, а потім завантажені у контейнери за допомогою підйомного крана.

Матеріалом, що використовується у проєкті, є дуже жорстка й щільна поліпропіленова тканина з алюмінієвим покриттям, яка зазвичай застосовується як прокладка при будівництві доріг. Вага одного квадратного метра - близько 600 грамів. Так що деякі з доставлених до Парижа з Гревена 18-ти рулонів важили більше тонни. Майже три тижні Тріумфальна арка буде прихована під цією сріблясто-блакитною обгорткою. По завершенні художньої акції весь матеріал подрібнять і відправлять на вторинну переробку.

Плани, що виношувалися півстоліття

Серед людей, що зібралися на площі Шарля де Голля і стежать за тим, як "одягають" один з головних символів французької столиці - відповідальний за реалізацію проєкту Владімір Явашев, племінник Христо. Асистентом у свого дядька він почав працювати 1990 року, коли йому було 17. Зокрема, 1995 року Владімір допомагав Христо і Жан-Клод реалізувати проєкт з упаковки будівлі Рейхстагу в Берліні.

Явашев раз по раз підбігає до підніжжя Тріумфальної арки, щоб дати вказівки робочим, а коли видається вільна хвилинка, дозволяє перехожим зробити з ним Селфі і відповідає на запитання журналістів. "Що я відчуваю? Я просто дуже сумую за ним. Він був найяскравішою людиною з усіх, кого я зустрічав. Енергія, ентузіазм, допитливість, здатність захоплюватися так і линули з нього", - ділиться він в інтерв'ю DW.

"Ідея загорнути Тріумфальну арку в Парижі у мого дядька і його дружини Жан-Клод з'явилася ще 1961 року, коли вони мешкали неподалік цього місця. Потім художники цілих два роки фотографували фрагменти монумента і робили фотоколажі. Однак аж до 2017 року не робилося жодних конкретних кроків, пов'язаних з отриманням дозволу на реалізацію задуманого. Тому ми і здійснюємо цей проєкт лише тепер", - пояснює Явашев.

Щоб встановити конструкцію, в арці довелося робити сотні отворів

Найвідповідальніша робота

Інсталяція на площі Шарля де Голля - це присвята Христо і Жан-Клод. Здійснюючи паризький проєкт, Владімір Явашев виконує останню волю свого дядька і ставить крапку у діяльності знаменитої пари, пов'язаної зі створенням об'єктів ленд-арту по всьому світі. Власне, зробити акцію з обгортанням Тріумфальної арки завершальною у своїй творчості планував і сам Христо. "Звичайно, це велика відповідальність - курирувати такий проєкт. Якщо не звикнеш до стресу, інфаркту не уникунти ", - каже Владімір Явашев.

14 мільйонів євро становитимуть витрати, пов'язані з цією інсталяцією. Фінансування здійснюється тільки за рахунок коштів художника, отриманих, зокрема, завдяки продажу його ескізів, фотомонтажів, зменшених моделей арт-об'єкта. Загалом у проєкті задіяно більше тисячі людей.

За тим, щоб його реалізація йшла без збоїв, стежила 34-річна Анне Бурґгарц (Anne Burghartz), яка спеціалізується на наданні інженерно-технічних послуг у німецькій інжиніринговій компанії Schlaich Bergermann Partner. Штаб-квартира цієї компанії розташована в Штутгарті, а філії - у Берліні, Нью-Йорку, Сан-Паулу, Шанхаї та Парижі.

"Останніми тижнями заледве вдавалося поспати, підготовчі роботи тривали аж до останньої хвилини. Але я рада, що все вийшло, і тепер я можу спостерігати за тим, що відбувається просто як турист", - сміється керівниця проєкту.

Анне Бурґгарц

Дві сотні отворів

Разом зі своїми колегами Анне Бурґгарц розробила конструкцію, що являє собою свого роду клітку, яка захищає фрески та інші декоративні елементи Тріумфальної арки від пошкоджень. Саме на неї і натягнута привезена з Німеччини тканина. Для монтажу конструкції у Тріумфальній арці довелося просвердлити загалом дві сотні отворів. Коли акція завершиться, їх зашпаклюють експерти - фахівці з охорони пам'яток. Як пояснює Ганні Бурґгарц, тканину закріпили за допомогою червоних шнурів - щоб складки виглядали гарно. Внизу прикріплені ланцюги-обважнювачі - на випадок сильного вітру. Отже, клопоту не бракувало.