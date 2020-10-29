Хакери зламали сайт Конституційного суду України

Невідомі скоїли хакерську атаку на сайт Конституційного суду України (КСУ). "Нам зламали сайт", - повідомила прессекретарка КСУ Мар'яна Гайовська, слова якої наводить агенція "Українські новини". У понеділок, 2 листопада, сайт КСУ протягом певного часу був недоступний.

Вранці цього дня у КСУ мали відбутись збори суддів, однак їх скасували. Повідомлялось, що 3 листопада КСУ на закритій частині пленарного засідання планує продовжити розгляд справи за поданням 51 народного депутата України щодо конституційності закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Як відомо, 27 жовтня КСУ ухвалив і оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними повноваження Національного агентства з протидії корупції щодо контролю і перевірки електронних декларацій, відкритого цілодобового доступу до реєстру декларацій, проведення моніторингу способу життя, а також низку положень закону України "Про запобігання корупції". Цим рішенням також визнана неконституційною стаття Кримінального кодексу про відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Це рішення наразилось на гостру критику як політиків, так громадськості.

Так, 29 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт щодо "відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", яким пропонується визнати неправосудним рішення КСУ від 27 жовтня та припинити повноваження складу КСУ, який це рішення ухвалив. Ця ініціатива Зеленського була сприйнята критично.

Під стінами КСУ відбулась масова акція протесту.