Кернес проходить обстеження в клініці Charité в Берліні, він у важкому стані

Міський голова Харкова Геннадій Кернес, в якого підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легенів, проходить обстеження у німецькій клініці, повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

"Нині мер проходить додаткове повне обстеження в лікарні й тільки після цього лікарі визначаться, як його лікуватимуть надалі", - сказав Сидоренко на брифінгу в четвер, 17 вересня, цитує агентство новин "Інтерфакс-Україна".

Він повідомив, що Кернеса доправили до Німеччини спеціалізованим медичним літаком у "протиковідній капсулі" відповідно до вимог медичних протоколів. За словами Сидоренка, Кернеса підключили до апарату високопотокової подачі кисню.

Раніше про те, що міського голову Харкова в ніч на 17 вересня доправили до берлінської клініки Charité повідомив бізнесмен, друг Кернеса Павло Фукс у своєму Telegram-каналі. Фукс зазначив, що стан міського голови Харкова важкий, але він при тямі й вони обмінялися кількома словами через відеозв'язок.

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На лікуванні за кордоном наполягли близькі Кернеса

Як стверджує Юрій Сидоренко, на лікуванні в Німеччині наполягли близькі Кернеса. "Сам Кернес не хотів залишати Україну та їхати на лікування в Німеччину, але під тиском близьких і родичів він на це погодився", - сказав Сидоренко. За його словами, це рішення було ухвалено після погіршення стану Кернеса у вівторок.

"У вівторок сталося погіршення здоров'я. Ми це визнаємо. Але наполягаємо на тому, що всі розмови, всі чутки та плітки про кому, набряк мозку й інсульт - не більше ніж фейки, які запускаються спеціально. Погіршення лікарі пов'язують із пораненням, яке Геннадій Кернес отримав 28 квітня 2014 року. COVID-19, на жаль, спровокував не лише запалення легенів, а й загострення наслідків того пострілу", - сказав Сидоренко. Він стверджує, що загрози життю Кернеса немає, хоча його стан залишається стабільно важким.

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Сидоренко повідомив, що лікування оплачує сам Кернес, але не зміг точно відповісти на запитання, хто оплачував переліт, припустивши, що це зробили родичі.

За словами Сидоренка, лікування Кернеса за кордоном не вплине на плани щодо його висунення на посаду міського голови. "У блоку Кернеса "Успішний Харків" немає іншого кандидата, окрім Геннадія Адольфовича", - сказав Сидоренко. Він також нагадав, що, відповідно до законодавства, кандидат, який балотується від партії, не зобов'язаний подавати документи на реєстрацію особисто - це може зробити уповноважений представник політсили.