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Алмати, КазахстанФото: Anatolij Weißkopf/DW
МіграціяКазахстан

Казахстан ускладнює правила надання дозволу на проживання

Жан Рофе | Євгенія Наконечна
1 год. тому

Відповідно до запропонованих поправок, для оформлення дозволу на тимчасове та постійне проживання в Казахстані іноземцям потрібен буде закордонний паспорт.

https://www.dw.com/uk/kazahstan-uskladnue-pravila-nadanna-dozvolu-na-prozivanna/a-63247191

Міністерство внутрішніх справ Казахстану планує внести зміни до правил видачі іноземцям та особам без громадянства дозволу на тимчасове та постійне проживання в країні. Проект поправок опубліковано на порталі "Відкриті НПА" у понеділок, 26 вересня.

Нині  для отримання дозволу на тимчасове чи постійне проживання в Казахстані необхідно надати копію та оригінал національного паспорта. Поправки, які пропонує МВС, передбачають подання заявником закордонного, а не національного паспорта.

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Ще одна поправка у проекті документа передбачає надання заявником оригіналу, а не цифрової копії довідки про відсутність судимості, яку має підписати уповноважений співробітник компетентного органу та завірити гербовою печаткою підрозділу. Відомство пояснює, що така довідка у цифровому форматі не зможе прийматися "через відсутність електронної взаємодії з інформаційними сервісами іноземних держав".

Решта набору документів залишається незмінною. Законопроект 26 вересня винесено на публічне обговорення, воно триватиме до 10 жовтня.

В даний час громадяни України мають право перебувати в Казахстані до 90 днів без тимчасової реєстрації, росіяни - до 30 днів . Після реєстрації за місцем проживання термін перебування може бути збільшений на 60 днів.

Казахстан має з Росією протяжний кордон - понад сім з половиною тисяч кілометрів, тут розташований 51 контрольно-пропускний пункт. З 21 вересня, коли в Росії оголосили мобілізацію, на тих КПП, які розташовані найближче до казахстанських міст Петропавловська та Уральська, з боку РФ стоять кілометрові черги.

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