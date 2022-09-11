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Під час засідання "Синодальних зборів" у Франкфурті-на-Майні
Під час засідання "Синодальних зборів" у Франкфурті-на-МайніФото: Michael Schick/epd
РелігіяНімеччина

Католики ФРН не вважають гомосексуальність тяжким гріхом

Максим Сидоржевський | Олександра Іванова
2 год. тому

На "Синодальних зборах" у Франкфурті-на-Майні схвалено документи, що пропонують припинити вважати "практику гомосексуальності" тяжким гріхом і відновити дискусію про можливість посвячувати у сан жінок.

https://www.dw.com/uk/katoliki-frn-ne-vvazaut-gomoseksualnist-tazkim-grihom/a-63082458

Четверті із п'яти запланованих "Синодальних зборів" католицької церкви в Німеччині завершилися у Франкфурті-на-Майні в суботу, 10 вересня. Одним із підсумків цього заходу стало ухвалення його учасниками вотуму про те, що гомосексуальність слід припинити називати в катехізисі "тяжким гріхом".

Крім того, учасники зібрання підтримали документ, покликаний відновити дискусію про роль жінок на церковних посадах та можливість посвяти жінок у сан священників. Тепер його мають подати на розгляд Папі римському.

Реформа церковної етики сексуальності

Тим часом у перший день роботи "Синодальних зборів", 8 вересня, документ, який пропонує реформувати ставлення католицької церкви до етики сексуальності, провалився.

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Цей документ пропонував, зокрема, визнати гомосексуальність "нормальним" різновидом прояву сексуальності та переглянути ставлення католицької церкви до транслюдей та інтерсексуалів.

У результаті за відповідні реформи проголосували 82 відсотки учасників "Синодальних зборів", проте отримати необхідну для схвалення підтримку двох третин єпископів не вдалося - з них 33 підтримали реформу, а 21 висловився проти.

Що таке "Синодальний шлях"

Папа римський Франциск у 2021 році ініціював синод на тему "На шляху до синодальної церкви: причетність, участь та місія". 9 жовтня 2021 року урочистими богослужіннями за предстоятельства понтифіка розпочався трирічний "Синодальний шлях", поділений на три етапи: єпархіальний, континентальний та вселенський. Після консультацій за участю помісних церков та мирян він має завершитися у жовтні 2023 року асамблеєю в Римі.

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"Синодальні збори" - найвищий директивний орган "Синодального шляху". У ФРН він складається з німецьких католицьких єпископів, 69 членів впливового світського Центрального комітету німецьких католиків (ZdK) та інших представників Римо-католицької церкви в Німеччині - загалом 230 осіб.

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