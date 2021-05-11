Католицькі громади у ФРН святкують благословення гомосексуальних пар

У Мюнхені та Мюнстері, Кельні та Констанці, Берліні та Букстегуде. У понад 100 католицьких парафіях Німеччини католицьке духовенство цими днями благословляє одностатеві пари. Це не дозволено церквою і також офіційно заборонено Ватиканом. Та священики все одно благословляють - усупереч усьому.

"Латиною "благословити" буде benedicere, що означає "казати добре". Це пов'язано з визнанням", - пояснює в розмові з DW Буркгард Гозе (Burkhard Hose). Університетський священник запросив людей до Августінеркірхе у Вюрцбурзі на свято під гаслом "Ми не можемо не благословити". Гозе підкреслює: "Якщо ми сьогодні благословляємо одностатеві закохані пари, то ми також визнаємо їхні стосунки. Це є частиною визнання реальності життя, різноманітності, визнання творіння та того, як люди з різною сексуальною орієнтацією також живуть у своїх стосунках. І це якраз контраст до того, що офіційно можна знайти в катехізисі ". Адже катехізис, офіційне католицьке вчення, ніколи не визнає гомосексуальної любові і розглядає її як "протиприродне явище".

Веселковий стяг перед церквою в Баден-Бадені

Обурення заявою Конгрегації доктрини віри

Конфлікт вибухнув через заяву римської Конгрегації доктрини віри, яка здивувала майже всіх причетних - як єпископів, так і мирян. Охоронці чистоти віровчення в середині березня сформулювали в своїй відповіді (латиною Responsum) чітку заборону благословення гомосексуальних партнерських відносин. Ця відповідь сама по собі говорить дещо про розуміння Ватиканом діалогу. Адже Конгрегація абстрактно поставила собі справжнє або ж вигадане запитання, чи має церква повноваження благословляти "зв’язки" людей тієї самої статі - а потім заперечила це. Цей документ, як наголошувалося, "схвалив" Папа Франциск.

У Німеччині така заява викликала обурення. Спочатку серед окремих осіб, згодом обурених ставала дедалі більше. Спілки мирян, священники, богослови і, нарешті, кілька німецьких єпископів. Врешті-решт Гозе і Бернд Менкебюшер (Bernd Mönkebüsche), пастор у вестфальському місті Гамм, закликали провести 10 травня загальнонаціональну кампанію під назвою та хештегом #Liebegewinnt ("любов перемагає"). Гозе говорить про "дуже позитивний настрій, адже так багато людей збираються разом, щоб надіслати оптимістичний і мирний знак відкритості". А в сюжетах німецьких телеканалів уже можна було побачити пари, які спокійно і, можливо, схвильовано стоять перед священнослужителями та отримують благословення.

Упередження щодо німецьких католиків

Відтоді тривають запеклі суперечки. Стає дедалі більш очевидним, що очолювана іспанським кардиналом Конгрегація доктрини віри ставиться упереджено до бажання реформ, яке має католицька церква в Німеччині. Це стосується так званого Синодального шляху, в рамках якого єпископи та миряни хочуть обговорити питання реформ та сформулювати побажання. Це стосується, перш за все, бажання жінок ставати дияконисами та священницями. Для Риму це "заборонена зона", адже Папа Іван Павло II (1978-2005) "однозначно" заявив у 1994 році, що Католицька церква не має повноважень посвячувати жінок.

Пам'ятник реформатору Мартіну Лютеру у Вормсі

Крім того, Німеччина, де народився та жив реформатор Мартін Лютер, для можновладців у Ватикані залишається країною розкольника Лютера. У поточній суперечці про благословення одностатевих пар священнослужителі курії пліч-о-пліч із консервативними католиками в Європі та особливо в США почергово звинувачують німецьких католиків у відступництві від віри та розколі церкви. Німецькі теологи лаконічно, але обґрунтовано відкидають обидва ці закиди.

Читайте також: Папа Римський на Великдень закликав до солідарного розподілу вакцин від коронавірусу

Консерваторам протистоять, наприклад, майже всі великі церковні об'єднання в Німеччині, які з дедалі більшим жахом дивляться на те, як офіційна церква ставиться до сексуального насильства щодо неповнолітніх з боку кліриків. Рік за роком сотні тисяч розчарованих католиків відвертаються від своєї церкви, втративши надію.

Міжнародна критика Риму

Звичайно, все це вже давно непокоїть не лише католиків у Німеччині. Єпископи в низці країн, і не лише Європи, висловили застереження щодо римської заборони благословення та вказали на пастирську чутливість цієї теми. Найяскравіше відреагував єпископ Антверпена в Бельгії Йохан Бонні. Клірик, який сам до 2008 року десять років працював у курії в Римі, повідомив, що тисячі людей у ​​його окрузі хотіли покинути церкву після відповіді Конгрегації доктрини віри, і при цьому переважно молодих людей.

Від Папи Римського Франциска, який у свої перші кілька місяців на апостольському престолі під час однієї зі своїх "авіапресконференцій" у небі між Бразилією та Європою закликав до стриманості в питанні оцінки гомосексуалів. Подейкують, що він у жодному разі не схвалив негативну березневу відповідь Конгрегації доктрини віри. Але це неможливо з’ясувати. Франциск - відданий пастор і благословляє багато речей. Але 84-річний понтифік, мабуть, уникає теологічних конфліктів.

Папа Римський Франциск після перельоту з Бразилії до Рима (2013 рік)

Адже за всім цим криються не лише упередження та звична дискримінація у чоловічому світі, але й основоположні теологічні концепції. Римське мислення сформоване концепцією природного права, яку - коротко кажучи - через її зашкарублість важко узгодити з сучасністю. Стає дедалі більш очевидним, що католицька церква, якій доводиться вирішувати численні питання щодо сексуального насильства з боку священнослужителів, які дотримуються целібату, важко переживає реальність творіння та рівність усіх людей. Священник Гозе говорить про "серйозність конфлікту, який треба пережити в церкві". І сподівається, що його церква поступово позбудеться страху, що через благословення одностатевих пар у традиціях церкви, коли йдеться про таїнство шлюбу, начебто щось втрачається.

Наступний конфлікт?

Наступна можливість продемонструвати римським охоронцям віри настрої серед вірян буде ввечері в суботу, 15 травня, у Франкфурті-на-Майні. Там 13-16 травня переважно віртуально пройде 3-й Вселенський день церкви, тобто велика зустріч двох церков Німеччини - католицької та євангельської. А в суботу ввечері деякі католицькі та протестантські парафії міста запрошують на церковні служби - з Євхаристією та Тайною вечерею, з акцентом на екуменічну гостинність до іншої сторони. Взагалі-то Рим каже цьому "ні". Це обіцяє бути не менш цікавим, ніж акція "любов перемагає".