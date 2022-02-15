 Канада надасть Україні летальне озброєння та боєприпаси | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.02.2022

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Новини

Канада надасть Україні летальне озброєння та боєприпаси

Канада пообіцяла Києву озброєння та боєприпаси на суму 7,8 млн канадських доларів, а також кредит розміром до 500 млн канадських доларів. Метою підтримки є стримування подальшої агресії РФ.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

Канада надасть Україні летальне озброєння та боєприпаси на суму 7,8 мільйона канадських доларів (5,4 мільйона євро). Про це у понеділок, 14 лютого, повідомив прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Крім того, Києву виділять кредит на суму до 500 мільйонів канадських доларів (347 мільйонів євро).

"Це відповідь на конкретний запит України - на додаток до вже наданого нами нелетального обладнання", - сказав Трюдо і додав, що "метою цієї підтримки з боку Канади та інших партнерів є стримування подальшої російської агресії".

Таким чином, загальна сума кредитів Києву з початку року досягне 620 мільйонів канадських доларів (430 мільйонів євро). 

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Міністри фінансів G7 попередили РФ про "масштабні" економічні наслідки

Раніше того ж дня міністри фінансів країн Великої сімки (G7), включаючи Канаду, попередили Росію про "масштабні" економічні наслідки у разі її нападу на Україну.

"Нарощування російської військової могутності біля кордонів України викликає серйозне занепокоєння. Ми, міністри фінансів G7, наголошуємо на нашій готовності надати швидку і рішучу підтримку українській економіці", - йшлося у спільній заяві, опублікованій на сайті британського уряду. 

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