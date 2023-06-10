ISW: Україна продовжує контрнаступ

Українські війська продовжують контрнаступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту та мають успіхи в районі Бахмута та західній частині Донецької області, ідеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW) від 9 червня.



У ISW також відзначають, що про початок українського контрнаступу заявив і президент Росії Володимир Путін, який зазначив, що українські сили все ще мають наступальний потенціал. Попри це, російська державна пропаганда повідомила що український контрнаступ провалився через пошкодження військової техніки, наданої західними країнами.



Натомість, як наголошують в ISW, українські офіційні сили визнали, що очікують втрат техніки. Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Київ офіційно початок контрнаступу не оголошував

Україна офіційно не оголошувала і, ймовірно, не оголошуватимепро початок контрнаступу. У зведенні генерального штабу Збройних сил України у суботу, 10 червня, зазначається, що "на Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється". На низці решти напрямків ЗСУ звітує про наступальні дії РФ і відбиття атак.

Утім, західні видання повідомляють про початок українських контрнаступальних операцій з 8 червня.