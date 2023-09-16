Іран відкликав акредитацію у третини інспекторів МАГАТЕ

В агентстві заявили, що "безпрецедентне" рішення Ірану прямо і серйозно вплине на здатність МАГАТЕ проводити інспекції у країні.

Іран повідомив Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ), що відкликає акредитацію у кількох інспекторів агентства в країні. Загалом від роботи відсторонено близько третини усіх інспекторів МАГАТЕ в Ірані, повідомив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі у суботу, 16 вересня.

Експерти, акредитація яких відкликана, займалися перевірками в рамках Угоди про гарантії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). У МАГАТЕ наголосили, що всі відкликані співробітники є досвідченими експертами агентства, які "володіють унікальними знаннями в галузі технологій збагачення".

Гроссі назвав крок Ірану безпрецедентним одностороннім заходом

"Сьогоднішнім рішенням Іран фактично усунув близько третини основної групи найбільш досвідчених інспекторів агентства, призначених для Ірану", - заявили в МАГАТЕ, наголосивши, що хоча цей крок формально дозволений Угодою про гарантії щодо ДНЯЗ, Іран зробив усе таким чином, що це "прямо та серйозно впливає на здатність МАГАТЕ ефективно проводити свої інспекції в Ірані".

"Я рішуче засуджую цей непропорційний і безпрецедентний односторонній захід, який впливає на нормальне планування та проведення перевірочної діяльності агентства в Ірані та відкрито суперечить співпраці, яка має існувати між агентством та Іраном", - заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

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Іран дорікнув МАГАТЕ "політизацією"

Іран між тим виступив на захист свого рішення щодо відкликання експертів МАГАТЕ та звинуватив США, Великобританію, Францію та Німеччину у політизації наглядового органу МАГАТЕ, повідомили державні ЗМІ країни, пише Reuters 16 вересня.



"На жаль, попри позитивну, конструктивну та постійну взаємодію з агентством, три європейські країни та США зловживали МАГАТЕ у своїх політичних цілях", - повідомив офіційний представник МЗС Ірану Нассер Канаані.