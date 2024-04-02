Інфляція у Німеччині у березні продовжувала знижуватися

За попередніми розрахунками, інфляція у березні у Німеччині становитиме 2,2 відсотка. Це буде найнижчий показник із червня 2021 року.

Інфляція в Німеччині за підсумками березня 2024 року продовжила знижуватися і, за попередніми розрахунками, становитиме 2,2 відсотка в річному вираженні, повідомило Федеральне статистичне відомство у вівторок, 2 квітня.

У лютому інфляція у ФРН становила 2,5 відсотка, що стало найнижчим показником із червня 2021 року. Аналітики очікують подальшого зниження темпів зростання цін, зазначає агенція AFP. У березні продовжили знижуватись ціни на енергоносії, очікується, що вони подешевшають на 2,7 відсотка.

Читайте також: Економіка Німеччини 2024: застій і швидке зниження інфляції

Вперше з лютого 2015 року ціни на продукти харчування виявилися нижчими, ніж у тому ж місяці минулого року, зазначає AFP. Продукти в березні дорожчали на 0,7 відсотка, що значно нижче за загальний рівень інфляції - таке сталося в лютому вперше з листопада 2021 року, зазначає агенція.

Читайте також: Економіка Німеччини стала третьою в світі за обсягом

Економісти очікують влітку інфляцію нижче 2%

"Проте негативним фактором залишається дискомфортно високий рівень інфляції послуг на рівні 3,7 відсотка", - зазначила головна економістка німецького банку розвитку KfW Фрітці Келер-Ґайб (Fritzi Köhler-Geib). Однією з причин цього стало більш раннє святкування цього року Великодня, додала вона.

Голова відділу дослідження кон'юнктури мюнхенського Інституту економічних досліджень ifo Тімо Волльмерсгойзер (Timo Wollmershäuser) очікує, що інфляція "влітку впаде нижче за 2-відсоткову позначку".