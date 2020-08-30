Індія стала другою країною у світі за кількістю інфікувань коронавірусом

Підтверджена кількість випадків інфікування коронавірусом в Індії перебільшила 4,2 мільйона. Як наслідок, Індія обігнала Бразилію, де офіційно зареєстровано 4,1 мільйона заражень. На першому місці залишається США із понад 6,2 мільйона інфікувань.

За даними Університету Джонса Гопкінса, за останню добу в Індії підтвердили 90 802 випадки зараження коронавірусом і 1016 смертей від COVID-19. Попри зростання кількості заражень, в Індії почали відновлювати рух потягів і частково метрополітену у Нью-Делі та інших містах для подолання наслідків локдауну, які негативно вплинули на економіку. Роботу транспорту не відновлюють лише у місцевостях з великою кількістю інфікувань коронавірусом, повідомляє агенція новин AP.

Влада Індії заявляє, що щодня в країні проводять один мільйон тестів. Утім, коронавірус проникає у міста, в яких раніше офіційно підтверджувалося небагато інфікувань.

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