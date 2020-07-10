Імміграція кваліфікованих кадрів до ФРН: за рік програмою скористались 34 українці

Упродовж року дії закону про полегшення процедури імміграції до ФРН кваліфікованих працівників з країн, які не є членами Європейського Союзу, цією можливістю скористалися близько двох тисяч осіб. Такі дані оприлюднило Федеральне відомство праці у неділю, 28 лютого, - напередодні річниці дії цього закону.

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Зазначається, що найбільше цією програмою скористалися громадяни Філіппін - 362 особи. Далі у списку країн ідуть Мексика (200), Бразилія (98), В'єтнам (85), Іран (71), Індія (39), Україна (34), Туніс (27) та інші. Водночас у відомстві визнають, що таких трудових мігрантів могло б бути значно більше якби не пандемія коронавірусу. Саме на її тлі деякі країни, зокрема Бразилія, були змушені істотно обмежити співпрацю в рамках цієї програми.

Крім того, через пандемію змінилися й пріоритети та потреби на ринку праці в ФРН. Приміром, якщо раніше сфера готельно-ресторанного бізнесу належала до тих галузей, де спостерігався значний брак кадрів і була потреба в іноземцях, то тепер через локдаун багато німців, раніше задіяних у цій галузі, лишилися без роботи. Утім, у Федеральному відомстві праці наголошують, що навіть під час пандемії в таких галузях, як ІТ, а також догляд за важкохворими та людьми похилого віку, й досі спостерігається гостра потреба в закордонних фахівцях.

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Суть змін у законодавстві

Нагадаємо, головним нововведення закону, що набув чинності з 1 березня 2020 року, є те, що влаштуватися на роботу в Німеччині можна не лише випускникам ВНЗ, а й представники робітничих спеціальностей.

Діють дві основні умови: перша - це наявність кваліфікації, тобто наявність диплома ВНЗ або диплома про професійну освіту, що тривала як мінімум два роки. Ця кваліфікація однак має бути підтверджена німецьким профільним відомством.

Щоправда, у ньому є виняток: іноземні IT-фахівці з рівнем німецької мови хоча б B1 зможуть працювати, не підтверджуючи у Німеччині диплом - їм досить мати щонайменше три роки досвіду роботи в своїй сфері (за останні п'ять років) і трудовий договір з зарплатою не менше ніж 4020 євро на місяць.

Пропозиції щодо роботи

Друга умова: має бути конкретна пропозиція про працевлаштування або вже укладений контракт з німецьким працедавцем. Перевірки на пріоритетність, тобто чи може вакансію зайняти фахівець з Німеччини або ЄС, яку раніше проводило Федеральне агентство праці, більше немає. Зате умови зайнятості, як і раніше, контролюватимуться - і для німця, і для іноземного фахівця на тій же вакансії вони мають бути однаковими. При Федеральному агентстві праці створена сервісна служба, яка консультує іноземців з питань працевлаштування у Німеччині.

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