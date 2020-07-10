 Імміграція кваліфікованих кадрів до ФРН: за рік програмою скористались 34 українці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.02.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Імміграція кваліфікованих кадрів до ФРН: за рік програмою скористались 34 українці

За рік дії закону про спрощену процедуру імміграції до ФРН кваліфікованих працівників з-поза меж ЄС його положеннями скористались близько 2000 людей. На заваді більш активній імміграції стала пандемія COVID-19.

Імміграція кваліфікованих кадрів до Німеччини

Упродовж року дії закону про полегшення процедури імміграції до ФРН кваліфікованих працівників з країн, які не є членами Європейського Союзу, цією можливістю скористалися близько двох тисяч осіб. Такі дані оприлюднило Федеральне відомство праці у неділю, 28 лютого, - напередодні річниці дії цього закону.

Читайте також: Новий закон для іноземців: працювати в Німеччині зможуть (майже) всі

Зазначається, що найбільше цією програмою скористалися громадяни Філіппін - 362 особи. Далі у списку країн ідуть Мексика (200), Бразилія (98), В'єтнам (85), Іран (71), Індія (39), Україна (34), Туніс (27) та інші. Водночас у відомстві визнають, що таких трудових мігрантів могло б бути значно більше якби не пандемія коронавірусу. Саме на її тлі деякі країни, зокрема Бразилія, були змушені істотно обмежити співпрацю в рамках цієї програми.

Крім того, через пандемію змінилися й пріоритети та потреби на ринку праці в ФРН. Приміром, якщо раніше сфера готельно-ресторанного бізнесу належала до тих галузей, де спостерігався значний брак кадрів і була потреба в іноземцях, то тепер через локдаун багато німців, раніше задіяних у цій галузі, лишилися без роботи. Утім, у Федеральному відомстві праці наголошують, що навіть під час пандемії в таких галузях, як ІТ, а також догляд за важкохворими та людьми похилого віку, й досі спостерігається гостра потреба в закордонних фахівцях.

Читайте також: Німецький експерт: як зміниться наша робота після пандемії

Суть змін у законодавстві

Нагадаємо, головним нововведення закону, що набув чинності з 1 березня 2020 року, є те, що влаштуватися на роботу в Німеччині можна не лише випускникам ВНЗ, а й представники робітничих спеціальностей. 

Діють дві основні умови: перша - це наявність кваліфікації, тобто наявність диплома ВНЗ або диплома про професійну освіту, що тривала як мінімум два роки. Ця кваліфікація однак має бути підтверджена німецьким профільним відомством. 

Щоправда, у ньому є виняток: іноземні IT-фахівці з рівнем німецької мови хоча б B1 зможуть працювати, не підтверджуючи у Німеччині диплом - їм досить мати щонайменше три роки досвіду роботи в своїй сфері (за останні п'ять років) і трудовий договір з зарплатою не менше ніж 4020 євро на місяць. 

Пропозиції щодо роботи 

Друга умова: має бути конкретна пропозиція про працевлаштування або вже укладений контракт з німецьким працедавцем. Перевірки на пріоритетність, тобто чи може вакансію зайняти фахівець з Німеччини або ЄС, яку раніше проводило Федеральне агентство праці, більше немає. Зате умови зайнятості, як і раніше, контролюватимуться - і для німця, і для іноземного фахівця на тій же вакансії вони мають бути однаковими. При Федеральному агентстві праці створена сервісна служба, яка консультує іноземців з питань працевлаштування у Німеччині.

Читайте також: "Ви - шахраї": як українські студенти працювати до Німеччини їхали

  • Яких спеціалістів бракує на німецькому ринку праці?

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Позитивний список

    Професії, вказані у позитивному списку (Positivliste) Федерального агентства з працевлаштування, передбачають наявність початкової або середньої професійної освіти. Іноземці не з ЄС можуть працювати за ними в Німеччині. Яких спеціалістів бракує на німецькому ринку праці?

  • Робота з металом

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Робота з металом

    У Німеччині спостерігають дефіцит кадрів у професіях, пов’язаних із металом. Передусім, бракує кваліфікованих робочих із нарізання металу, технологів-монтажників металевих конструкцій, майстрів-зварювальників, механіків-інструментальників

  • Електронна автоматизація

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Електронна автоматизація

    Професії, які передбачають роботу з автоматизованими системами управління, також входять у "позитивний список". Слюсар-механік, спеціаліст з електроніки, промисловий технолог - цих спеціалістів німецьким фірмам дозволяють запрошувати з країн, які не входять до складу ЄС.

  • Будівництво

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Будівництво

    Через будівельний бум Німеччина активно залучає з-закордону спеціалістів із контролю на будівельних майданчиках, фахівців, які спеціалізуються на укладанні плитки, паркету, мулярів, теслярів, покрівельників, спеціалістів з установки жалюзі тощо.

  • Фахівці із прокладання каналів

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Фахівці із прокладання каналів

    Бракує і фахівців з підземних будівельних робіт, будівництва каналів та прокладання тунелів, а також робочих з укладання асфальту та прокладання рейкових шляхів.

  • Сантехніка, опалення, вентиляція

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Сантехніка, опалення, вентиляція

    Потрібні спеціалісти з монтажу та експлуатації систем опалення, внутрішніх сантехнічних пристроїв, кондиціонування повітря та вентиляції, технології, які працюють зі системами електронної автоматизації охолоджувальних установок, фахівці, які спеціалізуються на закладанні камінів і печей, бляхарі та водопровідники.

  • Сфера транспорту

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Сфера транспорту

    Наявний і дефіцит машиністів та водіїв вантажного транспорту, техніків обслуговування транспортних засобів, спеціалістів із ремонту кузовів, роботі з металевими конструкціями у сфері будівництва вантажних автомобілів, а також механіків-сільгосптехніків.

  • Медицина

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Медицина

    Дедалі більше потрібні операційні медсестри, а також середній медичний персонал у сфері надання невідкладної медичної допомоги, інтенсивного догляду, геріатрії, онкології, нефрології, паліативної медицини або реабілітації. Бракує акушерок, фізіотерапевтів та педіатрів, спеціалістів із виготовлення протезно-ортопедичної, реабілітаційної та слухової техніки.

  • Сфера інформаційних комунікацій та IT

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Сфера інформаційних комунікацій та IT

    Вакансії у сфері інформаційних та комунікаційних технологій довгий час залишаються незайнятими. Потрібні спеціалісти з електроніки та систем зв'язку, спеціалісти з інформаційних систем, техніки-електрики. Ще одна затребувана професія з позитивного списку - розробники програмного забезпечення.

  • Вимоги до іноземців

    Робітничі професії: хто терміново потрібен у Німеччині?

    Вимоги до іноземців

    Іноземцям не з ЄС, які мають професійно-технічну освіту, працювати в Німеччині можна за дотримання деяких умов. Професія має бути у позитивному списку. Диплом потрібно підтвердити у Німеччині. Шукач також повинен сам знайти роботодавця.

    Автор: Тетяна Вайнман


DW.COM

Німеччина поки не узгоджувала з Україною приїзд заробітчан

Між компетентними відомствами Німеччини та України наразі немає угоди, що дозволила б українським заробітчанам працювати у ФРН під час пандемії COVID-19. Винятки є лише для школярів та студентів.  

Як Німеччина переманює польських працівників з Великобританії

Німеччина скористалася невизначеністю через Brexit та залучила більше польських трудових мігрантів, ніж Великобританія - вперше за останні 10 років. Подробиці - у DW.  

Чи вдасться повернути трудових мігрантів до України позиками?

Безвідсотковий кредит як спосіб повернути заробітчан додому. Такий рецепт розробили в уряді і пропонують затвердити як закон. Втім, самі трудові мігранти стримано реагують на такі "подарунки" від влади.  

Також за темою

Startup-Unternehmen EyeEm

COVID-19 і трудова міграція до Німеччини: які перспективи для українців? 10.07.2020

Які країни стануть головним джерелом кваліфікованих кадрів для Німеччини? Прогноз DB Research до 2030 року вказує на зростання конкуренції для українських і російських IT-фахівців.

Evolution des Menschen | Caveman zu Roboter | Digital Art

Дата-саєнтисти та інші перспективні професії у Німеччині 18.07.2020

Де у Німеччині навчають затребуваних професій у галузі інформаційних технологій та інших сферах у цифрову епоху - в матеріалі DW.

Deutschland Baustelle Albvorlandtunnel bei Kirchheim unter Teck

Німецькій економіці потрібні працівники з України 07.11.2019

Німеччині слід і далі приймати мігрантів, передусім з України та Західних Балкан, для збереження конкурентоспроможності економіки, вважає німецький учений Герберт Брюкер. Що це означає для самої України? Інтерв'ю DW.

Реклама

Докладно

Адольф Гітлер (Adolf Hitler) та Йосип Сталін (праворуч)

Польський історик про порівняння Сталіна з Гітлером

Інтерв'ю DW з професором Вроцлавського університету Кшиштофом Рухневичем.  

Пластикові упаковки забруднюють довкілля

У ФРН винайшли альтернативу пінопласту

Виявляється, замінити екологічно шкідливі полімери може макулатура.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  