 IKEA запустила інтернет-магазин в Україні | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.05.2020

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Економіка

IKEA запустила інтернет-магазин в Україні

Шведський рітейлер IKEA пропонує українським покупцям близько 3 600 товарів для дому. Покупці зможуть замовляти з доставкою додому або забирати товар у Києві самостійно.

IKEA

Музей IKEA у Швеції

Шведська компанія IKEA, найбільший у світі рітейлер меблів і товарів для дому, запустила офіційний інтернет-магазин в Україні в четвер, 14 травня, йдеться в повідомленні компанії.

"IKEA рада повідомити про початок роботи на українському ринку і запуск інтернет-магазину. Зараз шведський рітейлер пропонує українським покупцям близько 3 600 функціональних товарів для дому всіх категорій", - ідеться в заяві компанії, яку цитує інформагенція "Українські новини".

Покупцям пропонують безкоштовно забирати товар в одному з пунктів для отримання замовлень у Києві (у торговельних центрах Auchan Rive Gauche та Metro Cash&Carry) або замовляти доставку додому. У компанії зазначають, що всі співробітники матимуть захисне обладнання і працюватимуть із дотриманням соціального дистанціювання.

IKEA оголошувала про наміри вийти на український ринок наприкінці 2017 року. Рітейлер планував відкрити магазин в Києві у 2019 році, однак цього не відбулося.

IKEA заснована в 1943 році у Швеції Інгваром Кампрадом. Перший торговельний центр компанії відкрився в 1958 році. До складу ІКЕА входить виробнича група Swedwood, яка займається виробництвом дерев'яних меблів і має 35 заводів у 9 країнах, пишуть "Українські новини".

  • Засновник концерну IKEA Інгвар Кампрад помер у віці 91 року.

    Засновник IKEA Інгвар Кампрад: шанований та суперечливий

    Номер 1 у світі

    Інгвар Кампрад створив найбільший у світі меблевий концерн. Торік IKEA, маючи понад 400 філій у 27 країнах, заробила понад 35 мільярдів євро. Ще у двох десятках держав IKEA працює на умовах франшизи. Україна до жодного з цих списків досі не потрапила.

  • Скарбничка Кампрада в музеї IKEA у Швеції

    Засновник IKEA Інгвар Кампрад: шанований та суперечливий

    Ощадливий і працьовитий

    Кажуть, що ще у віці 5 років Кампрад продемонстрував хист до комерції: дитиною продавав сірники. Згодом список його товарів розширився: риба, різдвяні прикраси та олівці. Виторг юний підприємець збирав до скарбнички: одна з них зберігається в музеї IKEA в Елмхулті, неподалік шведського містечка, де Кампрад народився у 1927 році.

  • Магазин IKEA в шведському Елмхулті.

    Засновник IKEA Інгвар Кампрад: шанований та суперечливий

    Кампрад розгортає бізнес

    Перший меблевий магазин IKEA урочисто відкрився у 1958 році, хоча свою першу в житті крамницю Кампрад відкрив значно раніше - у віці 17 років. Вона також називалася IKEA - це акронім з його ініціалів та перших літер із назв батьківської ферми та його рідного села. Торгувати меблями Кампрад розпочав у 1947 році - відтоді бере початок історія його успіху.

  • IKEA: як змонтувати легендарну шафку Billy

    Засновник IKEA Інгвар Кампрад: шанований та суперечливий

    Бізнес-модель "зроби сам"

    Його найвдаліше рішення: придбані в IKEA меблі, кожен може зібрати самотужки. Зі слів Кампрада, ідея спала йому на думку, коли він спостерігав за одним із співробітників, який відкрутив ніжки від столу, щоби той помістився до машини покупця. Кампрад зрозумів: місце також заощаджує гроші.

  • Меблі IKEA в 1970

    Засновник IKEA Інгвар Кампрад: шанований та суперечливий

    Сумнівне виробництво

    За ідилічним зображенням меблів для дитячої кімнати із 1970-х ховається скандальна історія. Для Кампрада в питанні виробництва відігравала роль лише ціна. Тодішнє дослідження на замовлення IKEA з'ясувало, що на виробництві меблів у НДР були задіяні політичні бранці та ув'язнені. Вірогідно, керівники компанії про це знали.

  • Шафа Billy від IKEA

    Засновник IKEA Інгвар Кампрад: шанований та суперечливий

    Популярна впродовж чотирьох десятиліть

    Система полиць Billy, розроблена шведським дизайнером Гіллісом Лундгреном у 1978 році, є одним з найпопулярніших товарів IKEA. За даними The New York Times, її купують у світі кожні 10 секунд. Виробляли Billy в НДР, але після об'єднання Німеччини, таке виробництво стало задорогим, і Billy зняли з виробництва. Однак клієнти почали гучно обурюватись й популярна модель знову з'явилась в асортименті.

  • У кожного - свої слабкості

    Засновник IKEA Інгвар Кампрад: шанований та суперечливий

    Скромність - принаймні на публіку

    У той час, як меблі IKEA завойовували спочатку шведські, а згодом і європейські вітальні, Інгвар Кампрад демонстрував - принаймні на публіку - шведську скромність. Засновник концерну страждав на дислексію - тобто, йому було складно читати й писати. Він визнав також, що має проблеми з алкоголем. Тож рішення їздити автобусом, щоби економити ще й на бензині, можна назвати цілком розважливим.

  • Інгвар Кампрад у 2007

    Засновник IKEA Інгвар Кампрад: шанований та суперечливий

    Успішний підприємець

    В економіці ідеї Кампрада вважають геніальними. Він є лауреатом численних премій і відзнак. Щоби заощадити ще й на податках, Кампрад у 1982 році перетворив свою фірму на фонд із штаб-квартирою в Нідерландах. Саме через ці фіскальні переваги Європейська комісія з 2017 року розпочала розслідування щодо IKEA.

  • Усе заради вигоди

    Засновник IKEA Інгвар Кампрад: шанований та суперечливий

    Усе заради вигоди

    У 2017 році в IKEA працювали майже 200 тисяч людей і від багатьох із них лунала критика щодо зарплат. Приміром, співробітники в Італії вимагали, щоби концерн ділився прибутками зі своїми працівниками. Під жорстким ціновим тиском перебувають і виробники IKEA. Навіть ширилися чутки про те, що заради дешевої робочої сили IKEA організувала виробництво й у Білорусі - останній диктатурі Європи.

  • Інгвар Кампрад у 60-ті роки

    Засновник IKEA Інгвар Кампрад: шанований та суперечливий

    Темне минуле

    У 1994 році імідж Кампрада як зразкового бізнесмена зіпсувався, коли він зізнався, що симпатизував націонал-соціалістам. У відкритому листі Кампрад зазначив, що "був нацистом", і визнав, що це була найбільша помилка в його житті. Із журналістського дослідження стало відомо, що Кампрад був активним членом шведської нацистської партії SSS.

  • Інгвар Кампрад

    Засновник IKEA Інгвар Кампрад: шанований та суперечливий

    Спадок для всіх

    Його смерть стала приводом наголосити на позитивних рисах: "візія Інгвара Кампрада полягала в тому, щоби поліпшити буденне життя багатьох людей", - зазначив чинний голова IKEA Єспер Бродін. А своїм трьом синам Кампрад залишив спадок, який оцінюють у 37 мільярдів євро.

    Автор: Ніколас Мартін, Ганна Бєднова


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