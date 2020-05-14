IKEA запустила інтернет-магазин в Україні

Шведська компанія IKEA, найбільший у світі рітейлер меблів і товарів для дому, запустила офіційний інтернет-магазин в Україні в четвер, 14 травня, йдеться в повідомленні компанії.

"IKEA рада повідомити про початок роботи на українському ринку і запуск інтернет-магазину. Зараз шведський рітейлер пропонує українським покупцям близько 3 600 функціональних товарів для дому всіх категорій", - ідеться в заяві компанії, яку цитує інформагенція "Українські новини".

Покупцям пропонують безкоштовно забирати товар в одному з пунктів для отримання замовлень у Києві (у торговельних центрах Auchan Rive Gauche та Metro Cash&Carry) або замовляти доставку додому. У компанії зазначають, що всі співробітники матимуть захисне обладнання і працюватимуть із дотриманням соціального дистанціювання.

IKEA оголошувала про наміри вийти на український ринок наприкінці 2017 року. Рітейлер планував відкрити магазин в Києві у 2019 році, однак цього не відбулося.

IKEA заснована в 1943 році у Швеції Інгваром Кампрадом. Перший торговельний центр компанії відкрився в 1958 році. До складу ІКЕА входить виробнича група Swedwood, яка займається виробництвом дерев'яних меблів і має 35 заводів у 9 країнах, пишуть "Українські новини".