Human Rights Watch: РФ та Україна застосовують касетні боєприпаси

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Сотні мирних жителів України вбиті касетними бомбами РФ, повідомляє Human Rights Watch. Організації відомо мінімум про один випадок, коли таку зброю могла використати і Україна.
Російські війська застосовують в Україні заборонені міжнародною конвенцією касетні боєприпаси, йдеться у доповіді правозахисної організації Human Rights Watch (HRW). Внаслідок використання таких снарядів загинули сотні мирних жителів України, пошкоджені школи, лікарні та житлові будинки, повідомили представники організації у четвер, 12 травня. За даними правозахисників, і українська армія принаймні один раз використала таку зброю.
Human Rights Watch задокументувала застосування Росією таких боєприпасів у кількох містах, зокрема у Харкові та Миколаєві. У Миколаєві, за повідомленнями місцевих ЗМІ, 13 березня внаслідок російського обстрілу касетними боєприпасами загинули дев'ятеро мирних жителів, які стояли у черзі до банкомату. Скільки таких снарядів випустила Росія у цілому, важко оцінити, проте в організації припускають сотні таких випадків. За інформацією української сторони, до 9 травня було виявлено та знешкоджено майже 100 тисяч мін та фрагментів касетних боєприпасів.
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При цьому, згідно з доповіддю HRW, Україна як мінімум в одному випадку могла також застосувати касетну зброю. Як повідомляється, це сталося у підконтрольному військам РФ селі Гусарівка у Харківській області 6 або 7 березня. "Україна не спростувала достовірних свідоцтв застосування нею касетних боєприпасів у поточному конфлікті", - йдеться у доповіді.
Касетні боєприпаси складаються з контейнерів, які відкриваються в повітрі та розкидають по великій території безліч розривних суббоєприпасів, або дрібнокаліберних бомб. Кількість останніх може становити від кількох десятків до понад 600 одиниць. Касетні боєприпаси можуть скидатися з літаків чи доставлятися до цілі з допомогою артилерії чи ракет. Касетні боєприпаси заборонені Конвенцією, що набула чинності 1 серпня 2010 року. Росія та Україна її не підписали.
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