Війна РФ проти України: бойові дії переходять у нову фазу

Війна, яку Росія розв'язала проти України, переходить у фазу затяжних позиційних боїв після того, як російським військовим не вдалось швидко захопити Київ та встановити контроль над усією країною. На першому етапі війни першочерговою метою Росії було захоплення столиці максимум за два тижні, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на брифінгу в Києві у середу, 11 травня. За її словами, для цього РФ застосовувала свої елітні військові частини, в першу чергу підрозділи сил спеціальних операцій, десантні війська та морську піхоту й використовувала "тактику домінування" щодо чисельності особового складу і кількості озброєнь. "Для першої фази були характерні величезні втрати противника як в особовому складі, так і у військовій техніці", - зазначила вона.

Читайте також: Чи відкрила війна Росії проти України очі тим, хто "розумів Путіна"?

Маляр: Наступний етап війни буде складним та тривалим

Перша фаза війни завершилася перемогою ЗСУ, "оскільки ворогу не вдалося реалізувати його ключові цілі", додала заступниця міністра оборони України. "Після героїчної оборони Києва й Київської області війна фактично переходить в іншу фазу, тому що ворог змушений формувати і ставити перед собою інші цілі, використовувати іншу тактику і стратегію війни з Україною”, - вважає Маляр.

Водночас вона додає, що наступний етап війни буде "складним та тривалим", адже у Росії ще є багато ресурсів та техніки і вона здатна мобілізувати людей до війська, "що може бути зроблено вже в найближчі тижні". Завдяки наявним запасам зброї, Росія може собі дозволити вести "тривалу війну", зазначає Маляр.

Український військовий патрулює територію в Мар'їнці на Донбасі, фото 3 травня

"Активна маневрена оборона"

Своєю чергою бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) Олексій Громов на брифінгу в Києві заявив, що сили оборони України продовжують стримувати широкомасштабний наступ збройних сил РФ, які на окремих напрямках переважали українські підрозділи у 10 разів не тільки в особовому складі, а й в озброєнні і військовій техніці. Стримання наступу стало можливим завдяки "веденню активної маневреної оборони", додав Громов.

Читайте також: Червоний Хрест і війна в Україні: як шукають зниклих людей

За його даними, ще зберігається загроза проведення противником морської десантної операції у Чорноморській операційній зоні. "В акваторії Чорного та Азовського морів продовжують перебувати бойові кораблі та підводні човни противника, які здійснюють підтримку його наземних угруповань військ, що діють на Приморському напрямку, а також завдають ударів високоточною зброєю по об'єктах у глибині території нашої держави", - заявив Громов.

Водночас, за його словами, внаслідок активних дій українських військ щодо звільнення окупованих територій на Херсонському і Мелітопольському напрямках "противник перейшов до оборони і наразі веде стримувальні дії".

Російський танк на узбіччі дороги в Харківській області, фото 8 травня

Контрнаступ у Харківській області

Крім того, за даними Генштабу ЗСУ, в районі Харкова противник після невдалої спроби оточити місто перейшов до оборони. Цю інформацію також підтверджує військовий експерт Олег Жданов. У коментарі DW він вказує, що "на Харківському напрямку ми маємо успіх, і є можливість видавити російські війська на територію РФ". "Судячи з обстановки, наразі наші війська йдуть до державного кордону в Харківській області", - зазначає експерт.

Читайте також: Україна: долю війни вирішує залізниця?

За його словами, є пряма залежність між ситуацією на харківському напрямку та стійкістю українських військ на Донбасі. Жданов також відзначив, що у разі виходу сил оборони України до держкордону на Харківщині, "повернувши на Південь, можливе перерізання ланцюжків логістики Ізюмському угрупованню військ РФ, яке загрожує українським військам на Донбасі". У цьому разі, переконаний Жданов, російські війська будуть змушені відтягнути свої підрозділи від переднього краю для того, щоб самим не опинитися в оточенні.

Мінометний вогонь ЗСУ в Харківській області, фото 9 травня 2022 року

Ситуація на Донбасі є "вкрай важкою"

При цьому Жданов наголошує, що для українських підрозділів на Донбасі ситуація є "вкрай важкою". "Будь-який прорив російськими військами нашої оборони може бути критичним для українських військ. У цьому полягає важкість", - підкреслив експерт.

За його словами, Росія чотири тижні поспіль не припиняє наступальних дій на Ізюмському напрямку та на Донбасі. "Вони (російські війська. - Ред.) створили такий конвеєр, коли ми розтрощуємо одну батальйонну тактичну групу, вони її прибирають і вводять нову. Йде постійний натиск російських військ, і він не спадає вже місяць. Це дуже важко і дуже серйозно. Якщо вони прорвуть оборону, вони будуть розвивати наступ в напрямку Краматорська, і тоді виникне загроза оточення наших військ на цьому напрямку", - розповідає він.

Українські війська обстрілюють російські позиції на Донбасі з системи залпового вогню "Град", фото 10 квітня

Зброя від Заходу може стати вирішальною

Загалом, за словами Жданова, наразі ані в армії України, ані в РФ немає явної переваги. "Все буде залежати від військової допомоги від країн-партнерів", - наголосив він. На переконання експерта, якщо об'єми та швидкість постачання зброї та військової техніки від країн Заходу будуть відповідати потребам України, то "у сил оборони України є шанс отримати вогневу перевагу та переходити до активних контрнаступальних дій". За його словами, наразі українські війська можуть вести оборонні бої і лише на деяких ділянках фронту контратакувати.

Читайте також: Rheinmetall зможе за три тижні поставити перші БМП Marder

Як відзначають у міноборони України, українські війська вже застосовують важку зброю від іноземних партнерів на фронті. "Окрім (протитанкових ракетних комплексів. - Ред.) Javelin та (зенітних ракетних комплексів. - Ред.) Stinger на фронті вже використовують американські 155-міліметрові гаубиці. Ми працюємо над пришвидшенням темпів отримання допомоги, оскільки це життя наших воїнів. Велику кількість озброєння ми вже отримали, але наразі ми увійшли у період ритмічного постачання озброєння Україні", - заявила Ганна Маляр.

Вона зауважила, що наразі розглядається пакет допомоги, який надійде Україні у рамках ленд-лізу. "Ми отримуємо підтримку від Європейського Союзу та інших держав. Тобто ми входимо у нову фазу війни. Росія заганяє себе у такий стан, коли вона не зможе перемогти у війні оснащень. Однак допоки ця допомога надійде, на нас чекає декілька важких тижнів, а можливо, навіть місяців", - попереджає Маляр.