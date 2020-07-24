HRW: Законопроєкт про профспілки суперечить угоді про асоціацію ЄС-Україна

Правозахисники впевнені, що зміни до закону про профспілки загрожують правам об'єднань і порушують зобов'язання України щодо дотримання стандартів праці. Також документ суперечить Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.
Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch завляє, що ухвалення Верховною Радою законопроєкту про внесення змін до закону про профспілки призведе до суттєвого та необґрунтованого обмеження свободи об'єднань, а положення цього законопроєкту також порушують міжнародні зобов'язання України щодо дотримання стандартів праці. Про це йдеться у повідомленні організації, опублікованому у середу, 29 липня, на порталі HRW.
У повідомленні нагадується, що організація Human Rights Watch звернулася до народних депутатів з наполегливим проханням відкликати цей законопроєкт ще 16 липня. На думку правозахисників, відповідний закон у разі ухвалення порушуватиме зобов'язання України відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
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27 липня Human Rights Watch отримала відповідь від Галини Третьякової - голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, який є головним комітетом із опрацювання цього законопроєкту, - щодо пропозиції Верховній Раді прийняти його за основу.
Як йдеться у повідомленні, Третьякова "не вдавалася у деталі невідповідності запропонованих змін до міжнародного права та прав людини а також трудового законодавства", проте заявила, що "комітет підтримує розвиток профспілкового руху в Україні та створення умов для ефективного захисту інтересів спілок та їх членів".
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Втім, правозахисники нагадують, що одним із положень законопроєкту передбачено скорочення кількості первинних профспілкових організацій, дозволених на підприємстві. Також запроваджується автоматична передача у державну власність всього майна профспілок, яке станом на 24 серпня 1991 року (коли Україна проголосила свою незалежність) перебувало у їхньому віданні.
Одне із положень вимагає від усіх профспілок і об’єднань створювати "контрольні комісії", до яких обиратимуться як члени, так і не члени профспілки, що, на думку правозахисників, є втручанням у внутрішнє управління профспілок.
У разі ухвалення законопроєкту, будь-яке із цих положень важко узгоджуватиметься з вимогами Конституції України, яка гарантує свободу об'єднань, заявляє HRW. Крім того, ці положення порушуватимуть важливі міжнародні стандарти праці та прав людини, закріплені в конвенціях Міжнародної організації праці (МОП), а також інші договори про права людини, учасницею яких є Україна, повідомляють правозахисники.