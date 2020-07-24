HRW: Законопроєкт про профспілки суперечить угоді про асоціацію ЄС-Україна

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch завляє, що ухвалення Верховною Радою законопроєкту про внесення змін до закону про профспілки призведе до суттєвого та необґрунтованого обмеження свободи об'єднань, а положення цього законопроєкту також порушують міжнародні зобов'язання України щодо дотримання стандартів праці. Про це йдеться у повідомленні організації, опублікованому у середу, 29 липня, на порталі HRW.

У повідомленні нагадується, що організація Human Rights Watch звернулася до народних депутатів з наполегливим проханням відкликати цей законопроєкт ще 16 липня. На думку правозахисників, відповідний закон у разі ухвалення порушуватиме зобов'язання України відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

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27 липня Human Rights Watch отримала відповідь від Галини Третьякової - голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, який є головним комітетом із опрацювання цього законопроєкту, - щодо пропозиції Верховній Раді прийняти його за основу.

Як йдеться у повідомленні, Третьякова "не вдавалася у деталі невідповідності запропонованих змін до міжнародного права та прав людини а також трудового законодавства", проте заявила, що "комітет підтримує розвиток профспілкового руху в Україні та створення умов для ефективного захисту інтересів спілок та їх членів".

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Втім, правозахисники нагадують, що одним із положень законопроєкту передбачено скорочення кількості первинних профспілкових організацій, дозволених на підприємстві. Також запроваджується автоматична передача у державну власність всього майна профспілок, яке станом на 24 серпня 1991 року (коли Україна проголосила свою незалежність) перебувало у їхньому віданні.

Одне із положень вимагає від усіх профспілок і об’єднань створювати "контрольні комісії", до яких обиратимуться як члени, так і не члени профспілки, що, на думку правозахисників, є втручанням у внутрішнє управління профспілок.

У разі ухвалення законопроєкту, будь-яке із цих положень важко узгоджуватиметься з вимогами Конституції України, яка гарантує свободу об'єднань, заявляє HRW. Крім того, ці положення порушуватимуть важливі міжнародні стандарти праці та прав людини, закріплені в конвенціях Міжнародної організації праці (МОП), а також інші договори про права людини, учасницею яких є Україна, повідомляють правозахисники.