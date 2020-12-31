 Гранати біля дверей: Нацполіція запропонувала Шабуніну охорону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.12.2020

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Гранати біля дверей: Нацполіція запропонувала Шабуніну охорону

Заходи безпеки керівнику "Центур протидії корупції" Віталію Шабуніну запропоновані з огляду на виявлення гранат біля дверей квартир, де проживають його мати і теща.

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін

Керівник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін

Керівнику "Центру протидії корупції" Віталію Шабуніну буде запропоновано заходи безпеки з огляду на виявлення гранат біля дверей квартир, де проживають його мати і теща. Про це у четвер, 31 грудня, повідомляє пресслужба Національної поліції України.

У повідомленні зазначається, що "зважаючи на ці події, Віталієві Шабуніну буде запропоновано заходи безпеки". "У випадку згоди - їх забезпечуватимуть поліцейські Києва", - наголосили у поліції.

Граната біля дверей квартири матері Шабуніна

Ввечері 30 грудня правоохоронці отримали повідомлення про те, що на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку в Рівному біля дверей квартири виявлено саморобний вибуховий пристрій. Прибувши на місце, співробітники поліції виявили саморобний вибуховий пристрій із двох гранат і чорної коробки. Правоохоронці також встановили, що в квартирі проживає мати Шабуніна.

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Наступного дня на сайті Офісу генерального прокурора України з'явилося повідомлення про те, що в корпусах гранат вибухівки не виявлено. Сам керівник "Центру протидії корупції" вважає, що його матері підклали вибуховий пристрій до дверей, щоб залякати його. При цьому активіст зазначив, що правоохоронна система не може гарантувати "елементарної безпеки своїх громадян".

Граната біля дверей квартири батьків дружини Шабуніна

Зранку у четвер Шабунін заявив, що вибуховий пристрій підкладено не тільки під двері квартири його матері в Рівному, а й під двері квартири в Києві, де проживають батьки його дружини.

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"Вибуховий пристрій підклали не лише під двері моєї мами, а й борщагівську квартиру батьків дружини. Поліція, схоже, всі дев’ять поверхів евакуювала, поки вибухотехніки працювали. Чекаю офіційного повідомлення поліції з деталями", - написав Шабунін на своїй сторінці у Facebook.

23 липня Шабунін повідомив про навмисний підпал його будинку, обійшлося без постраждалих.

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