 Розпочато провадження через погрози матері активіста Шабуніна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.12.2020

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Новини

Розпочато провадження через погрози матері активіста Шабуніна

Біля дверей квартири матері антикорупційного активіста Віталія Шабуніна виявили предмети, "схожі на гранати". Сам активіст заявляє, що таким чином йому передали "привіт". Поліція запропонувала Шабуніну "заходи безпеки".

Віталій Шабунін (архівне фото)

Віталій Шабунін (архівне фото)

Рівненська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відкритому за фактами погрози вбивством та хуліганства, вчиненого із застосуванням зброї. Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора, оприлюдненому в четвер, 31 грудня.

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За даними слідства, ввечері 30 грудня у Рівному біля дверей квартири, де мешкає мати антикорупційного активіста (йдеться про матір голови Центру протидії корупції (ЦПК) Віталія Шабуніна. - Ред.) виявили "два предмети, схожі на гранати та пластикову коробку, перемотані скотчем". Після цього мешканців будинку евакуйовали. За попередніми даними, в корпусах гранат вибухівки не виявлено, зазначається у повідомленні.

Тривають слідчі дії для встановлення осіб, причетних до злочину. Будуть призначені вибухово-технічна та молекулярно-генетична експертизи, запевнили в прокуратурі. Досудове розслідування здійснює головне управління Національної поліції в Рівненській області.

Віталій Шабунін каже, що погроза - "привіт" йому

Тим часом Віталій Шабунін висловив переконання, що ця погроза стосується саме його, а не матері. "Очевидно, що це мені такий "привіт", а не 69-річній літній жінці, яка вже майже нічого не бачить", - написав він на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Шабунін додав, що той, хто може стояти за погрозами, "впевнений у власній безкарності".

 

Поліція пропонує Шабуніну "заходи безпеки"

Пізніше 31 грудня Віталій Шабунін повідомив про те, що "вибуховий пристрій" підклали також під двері квартири в Києві, де проживають батьки його дружини. "Вибуховий пристрій підклали не лише під двері моєї мами, а й борщагівську квартиру батьків дружини. Поліція, схоже, всі дев'ять поверхів евакуювала, поки вибухотехніки працювали. Чекаю офіційного повідомлення поліції з деталями". 

У повідомленні на сайті Нацполіції зазначається, що 31 грудня близько 11-ї години у поліцію надійшло повідомлення про виявлення у Святошинському районі Києва в багатоповерховому житловому будинку на третьому поверсі біля вхідних дверей двох скріплених скотчем гранат Ф-1. Власницею помешкання є матір дружини Віталія Шабуніна. Житло здається в оренду.

"Проводиться ретельний огляд місця події, поліцейські встановлюють можливих свідків та переглядають камери відеоспостереження, які могли зафіксувати осіб, причетних до скоєння цього злочину. Після огляду цій події буде надана правова кваліфікація", - йдеться у повідомленні поліції. 

З огляду на ці події Нацполіція запропонує Віталієві Шабуніну "заходи безпеки". "У випадку згоди їх забезпечуватимуть поліцейські Києва", - запевнили правоохоронці.

Нагадаємо, у липні Шабунін повідомив про підпал свого будинку, в якому тоді перебували його батьки. За цим фактом Нацполіція відкрила кримінальне провадження. Внаслідок пожежі будинок вже непридатний для життя, також він не був застрахованим.

Згодом Нацполіція Київської області повідомила, що не знайшла залишків вибухових пристроїв біля згорілого будинку антикорупційного активіста.

Шабунін нагадав, що за майже пів року Нацполіція не знайшла виконавців і замовників підпалу його будинку. 

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