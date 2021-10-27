Голова антидопінгового центру України звільнився після претензій WADA

Директор Національного антидопінгового центру (НАДЦ) України Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек подали у відставку у середу, 27 жовтня, після обвинувачень у маніпуляціях з допінгом спортсменів. "Ми займаємо чітку позицію у боротьбі з допінгом і нікому не дозволимо порушувати правила. Реакція на порушення буде миттєвою та жорсткою", - процитувала з цього приводу слова міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта його пресслужба.

Причиною відставки спортивних функціонерів став оприлюднений цього ж дня звіт Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) про результати розслідування в рамках операції під назвою "Геркулес". Розслідування не встановило фактів вживання українськими спортсменами стимулюючих препаратів, однак виявило, що НАДЦ завчасно попереджав атлетів про тестування на допінг. "Відбір зразків повинен відбуватися без попереднього попередження спортсмена - це основоположна особливість ефективної, непередбачуваної програми тестування", - нагадує WADA.

Окрім того, як стверджує міжнародна організація, український антидопінговий центр маніпулював із тестами олімпійців напередодні цьогорічних ігор у Токіо, плутаючи аналізи поза змаганнями та під час змагань.

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Пошуки еритропоетину

В липні цього року трьох українських легкоатлетів - Михайла Гаврилюка (метання молота), Назара Коваленка (спортивна ходьба) й Наталію Пироженко-Чорномаз (естафета 4х400 метрів) не допустили до ХХХІІ Олімпіади в Токіо через недостатню кількість проведених тестів на допінг. А тріатлоністку Юлію Єлістратову перед тим відсторонили через ніби-то позитивний тест на еритропоетин - гормон нирок, що часто використовується як стимулятор.

WADA повідомляє, що операція "Геркулес" мала на меті виявити зловживання допінгом у Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ), однак не знайшла переконливих доказів. "Потенційні докази торгівлі еритропоетином були виявлені проти особи з ФЛАУ, однак ця особа спростувала звинувачення і ми повідомили про це Відділ доброчесності легкої атлетики для розгляду", - йдеться у заяві організації.