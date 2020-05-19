Глава МЗС ФРН Гайко Маас відвідає Київ

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) відвідає Україну на День незалежності. Про це ввечері четверга, 13 серпня, повідомила пресслужба українського зовнішньополітичного відомства. Зазначається, що Маас підтвердив свій намір під час телефонної розмови з українським колегою Дмитром Кулебою.

Міністри обговорили COVID-19

Серед тем, які стали темою розмови, була, зокрема, й протидія поширенню COVID-19, а також заходи, які уряди України і Німеччини вживають у боротьбі з коронавірусом. Кулеба подякував німецькому колезі за готовність надати Україні 18 апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).

"Для нас це справжній дружній жест і прояв солідарності Німеччини у протидії пандемії коронавірусу", - цитує Кулебу пресслужба українського МЗС.

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Донбас і "нормандська четвірка"

Ще однією темою розмови стала ситуація на Донбасі. Зазначається, що міністр закордонних справ України повідомив Маасу про те, що завдяки перемир'ю на Сході країни "вже понад два тижні немає загиблих та поранених в бою українських військових".

Також в українському МЗС повідомляють, що обидва міністри погодилися щодо необхідності провести у найближчі місяці зустрічі голів зовнішньополітичних відомств "нормандської четвірки".

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Білорусь і затримання українських правозахисників

Кулеба та Маас обговорили такожситуацію у Білорусі. Так, глава МЗС України повідомив німецькому колезі про затримання в Мінську двох українських журналістів та правозахисників Євгена Васильєва та Костянтина Рєуцького.

Міністри погодилися тримати зв'язок щодо цієї ситуації.