Генштаб України планує восени призвати менше строковиків

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в суботу, 29 серпня, повідомив, що планує восени 2020 року скоротити кількість призовників на строкову військову службу. Це пояснюється великою кількістю українців, залучених до військової служби за контрактом.

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"З початку року залучено до військової служби за контрактом у Збройних силах України 25 тисяч осіб (з них понад дві тисячі осіб офіцерського складу)", - повідомив Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

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"Це дає можливість поставити питання про зменшення чисельності громадян України, які підлягатимуть призову на строкову військову службу у жовтні - грудні цього року. Відповідні пропозиції готуються для подання на розгляд до Кабінету Міністрів України", - додали в Генштабі.

Водночас там не уточнили, на скільки саме планують зменшити кількість призовників або ж скільки громадян залучать до військової служби.