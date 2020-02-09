 Генштаб України планує восени призвати менше строковиків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.08.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Генштаб України планує восени призвати менше строковиків

Скорочення кількості призовників на строкову військову службу восени 2020 року в Генштабі ЗСУ пояснили збільшенням кількості контрактників.

Генштаб восени планує скоротити кількість строковиків

Генштаб восени планує скоротити кількість строковиків

Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) в суботу, 29 серпня, повідомив, що планує восени 2020 року скоротити кількість призовників на строкову військову службу. Це пояснюється великою кількістю українців, залучених до військової служби за контрактом.

Читайте також: У Німеччині заговорили про відновлення призову до війська

"З початку року залучено до військової служби за контрактом у Збройних силах України 25 тисяч осіб (з них понад дві тисячі осіб офіцерського складу)", - повідомив Генштаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Володимир Зеленський підписав указ про призов в армію з 18 років

"Це дає можливість поставити питання про зменшення чисельності громадян України, які підлягатимуть призову на строкову військову службу у жовтні - грудні цього року. Відповідні пропозиції готуються для подання на розгляд до Кабінету Міністрів України", - додали в Генштабі.

Водночас там не уточнили, на скільки саме планують зменшити кількість призовників або ж скільки громадян залучать до військової служби.

Дивитись відео 05:38

Українська армія без призову: загроза чи необхідна реформа? (21.11.2019)

 

Також за темою

Ukraine Neuer Verteidigungsminister Andriy Zahorodnyuk

Призов до армії до 20 років буде добровільним - Загороднюк 09.02.2020

У 2020 році призов юнаків з 20 років на строкову службу буде обов'язковим, а з 18 та 19 років - добровільним, заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

Symbolbild US-Regierung will offenbar Waffen an Ukraine liefern

У Києві вкрай низька явка призовників - військовий комісар 05.11.2018

Понад 23 тисяч призовників не з'явились до київських районних призовних комісій, повідомили в Київському військовому комісаріаті. Їх розшукують за допомогою Нацполіції.

Ukraine Lemberg Mobilisierung Rekruten Armee Musterung 02/2015

Відмова від призову в Україні: курс на меншу, але ефективнішу армію 13.11.2019

Очільник міноборони України заявляє про плани відмовитися від призову і перейти на контрактну армію. Як оцінюють такі наміри військові оглядачі в Україні та у країнах НАТО?

Реклама

Докладно

Артем Ситник

"Рішення КСУ щодо Ситника - "вибух" давно закладеної бомби"

Експерт з конституційного права розповів у інтерв'ю DW про наслідки рішення КСУ щодо Ситника.  

Зеленський підписав закон про підвищення мінімальної зарплати

Зеленський підписав закон про підвищення мінімалки

Президент України підписав закон про підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня до 5 тисяч гривень.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  