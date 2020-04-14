 Генсек НАТО застеріг щодо негативних наслідків коронавірусної кризи на безпеку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2020

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Генсек НАТО застеріг щодо негативних наслідків коронавірусної кризи на безпеку

На думку Єнса Столтенберга, очікуване падіння економіки може призвести до довгострокових наслідків для безпеки країн.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг застеріг щодо негативних наслідків спричиненої поширенням нового коронавірусу кризи на безпеку країн-членів. "Геополітичний вплив пандемії може бути дуже значним", - сказавСтолтенберг у середу, 15 квітня, після відеоконференції з міністрами оборони країн-членів Альянсу.

Зокрема, на думку Столтенберга, очікуване падіння економіки в окремих країнах-членах зробить їх більш вразливими та прихильнішими до ідеї продажу об'єктів критичної інфраструктури. А це може призвести до довгострокових наслідків для безпеки країн та для їхньої здатності реагувати у разі нової кризи.

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Генсек НАТО закликав зробити зі спричиненої коронавірусом кризи відповідні висновки попри те, що поки саме реакція на поточну кризу перебуває на передньому плані. "Безпечна інфраструктура, безпечні телекомунікації, уряди, які і в часи кризи функціонують - всі ці теми мають велике значення для громадянського суспільства, але також і для нашої військової боєготовності", - наголосив Столтенберг, цитує агентство новин dpa.

Він також висловив впевненість, що потенційні супротивники можуть спробувати використати ситуацію у своїх інтересах. Зокрема, можуть активізуватися терористичні групи, ситуація в Афганістані та Іраку залишається нестійкою, а Росія не послаблює військової активності.

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Окремо Столтенберг виділив внесок військових НАТО в подоланні наслідків кризи. Зокрема, військові здійснили понад 100 польотів із доставки медичного обладнання та персоналу, надали в розпорядження місця у госпіталях та зводили тимчасові лазарети. Він підкреслив, що всі країни-члени у дусі солідарності повинні пропонувати наявні у них потужності.

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