 НАТО стурбовано ″дестабілізуючою поведінкою″ Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.03.2020

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Новини

НАТО стурбовано "дестабілізуючою поведінкою" Росії

За словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, дії Росії в Україні та гібридні тактики негативно впливають на міжнародну безпеку. Він запевнив, що пандемія коронавірусу не підриває боєздатність військ НАТО.

Єнс Столтенберг розкритикував дії Росії

Єнс Столтенберг розкритикував дії Росії

Північноатлантичний альянс стурбований "дестабілізуючою поведінкою" Росії, але прихильний поєднанню стримування і діалогу у відносинах з Москвою. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на презентації щорічного звіту у четвер, 19 березня, в Брюсселі. "Зберігаючи прихильність двовекторній політиці, НАТО стурбовано схильністю Росії до дестабілізуючої поведінки в євроатлантичному регіоні і за його межами", - сказав він у режимі відеоконференції.

За словами Столтенберга, "агресивні дії Росії в Україні, в тому числі, дестабілізуюча поведінка у військовій сфері та використання гібридних тактик" негативно позначаються на міжнародній безпеці. Проте, Північноатлантичний альянс "продовжує використовувати Раду НАТО-Росія як платформу для діалогу, на якій обговорюються питання міжнародної безпеки, працюючи при цьому над підвищенням рівня прозорості та передбачуваності", вказав він.

Боротьба з гібридними погрозами - пріоритет для НАТО

Єнс Столтенберг зазначив, що одним із пріоритетів Альянсу є протидія гібридним загрозам щодо країн-союзниць у НАТО. "Союзники готові захищати один одного від гібридних атак в рамках колективної оборони, визнаючи при цьому, що основна відповідальність за дії у відповідь на гібридні атаки лежить на країні, що зазнала нападу", - сказав він.

Генсек додав, що НАТО продовжує розробляти стратегії боротьби з гібридними погрозами "шляхом підвищення стійкості, поліпшення розвідувальних даних і раннього попередження, посилення кіберзахисту і роботи з партнерами та іншими міжнародними організаціями".

Столтенберг особливо наголосив, що нинішня пандемія коронавірусу не підірвала боєздатність багатонаціональних сил НАТО, дислокованих в Латвії, Литві, Польщі та Естонії. За його словами, військові НАТО виконують вказівки щодо стримування поширення вірусу в їхніх лавах на основі приписів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

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