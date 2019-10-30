НАТО стурбовано "дестабілізуючою поведінкою" Росії

Північноатлантичний альянс стурбований "дестабілізуючою поведінкою" Росії, але прихильний поєднанню стримування і діалогу у відносинах з Москвою. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг на презентації щорічного звіту у четвер, 19 березня, в Брюсселі. "Зберігаючи прихильність двовекторній політиці, НАТО стурбовано схильністю Росії до дестабілізуючої поведінки в євроатлантичному регіоні і за його межами", - сказав він у режимі відеоконференції.

За словами Столтенберга, "агресивні дії Росії в Україні, в тому числі, дестабілізуюча поведінка у військовій сфері та використання гібридних тактик" негативно позначаються на міжнародній безпеці. Проте, Північноатлантичний альянс "продовжує використовувати Раду НАТО-Росія як платформу для діалогу, на якій обговорюються питання міжнародної безпеки, працюючи при цьому над підвищенням рівня прозорості та передбачуваності", вказав він.

Боротьба з гібридними погрозами - пріоритет для НАТО

Єнс Столтенберг зазначив, що одним із пріоритетів Альянсу є протидія гібридним загрозам щодо країн-союзниць у НАТО. "Союзники готові захищати один одного від гібридних атак в рамках колективної оборони, визнаючи при цьому, що основна відповідальність за дії у відповідь на гібридні атаки лежить на країні, що зазнала нападу", - сказав він.

Генсек додав, що НАТО продовжує розробляти стратегії боротьби з гібридними погрозами "шляхом підвищення стійкості, поліпшення розвідувальних даних і раннього попередження, посилення кіберзахисту і роботи з партнерами та іншими міжнародними організаціями".

Столтенберг особливо наголосив, що нинішня пандемія коронавірусу не підірвала боєздатність багатонаціональних сил НАТО, дислокованих в Латвії, Литві, Польщі та Естонії. За його словами, військові НАТО виконують вказівки щодо стримування поширення вірусу в їхніх лавах на основі приписів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).