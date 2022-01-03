Генеральним секретарем ОПЕК стане представник Кувейту Хайтам Аль-Гайс

Міністри організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) на позачерговому засіданні обрали нового генерального секретаря. Їм став представник Кувейту в ОПЕК Хайтам Аль-Гайс. На посаду він вступить 1 серпня 2022 року і виконуватиме свої обов'язки протягом трьох років, повідомляє організація у понеділок, 3 січня.

Новообраний генсек ОПЕК зазначив, що до кінця 2022 року світовий попит на нафту має повернутися до передпандемічного рівня, повідомляє телеканал Al Arabiya. Окрім того, Аль-Гайс підкреслив, що альянс ОПЕК+, який об'єднує ОПЕК та інших виробників нафти, важливий для стабільності та балансу нафтових ринків.

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Роль генсека ОПЕК

Аль-Гайс представляв Кувейт в ОПЕК з 2017 по 2021 рік. Наразі він займає посаду заступника директора з маркетингу державної компанії Кувейту Kuwait Petroleum Corporation (KPC).

Загалом генеральний секретар ОПЕК не має виконавчих повноважень, але є публічним представником організації, яка представляє країни з різними інтересами, такі як Саудівська Аравія та Іран.

На попередній конференції на початку грудня 2021 року міністри не змогли обрати нового генсека організації замість Мохаммеда Баркіндо, повноваження якого закінчуються у серпні 2022 року. Він очолював організацію з 2016 року впродовж двох термінів.

У заяві організації зазначається, що Баркіндо зіграв "важливу роль у розширенні історичних зусиль ОПЕК з підтримки стабільності ринку нафти за рахунок розширеного діалогу та співпраці з багатьма зацікавленими сторонами у енергетичній сфері". "Багато хто вважає, що ці зусилля допомогли стабілізувати світовий ринок нафти після безпрецедентного ринкового спаду, пов'язаного з пандемією COVID-19". - ідеться у заяві.

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