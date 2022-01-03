 Генеральним секретарем ОПЕК стане представник Кувейту Хайтам Аль-Гайс | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.01.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Генеральним секретарем ОПЕК стане представник Кувейту Хайтам Аль-Гайс

Хайтам Аль-Гайс представляв Кувейт в організації країн-експортерів нафти з 2017 по 2021 рік. На посаду генсека організації він вступить з серпня 2022 року.

Логотип ОПЕК

ОПЕК обрала нового генерального секретаря

Міністри організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) на позачерговому засіданні обрали нового генерального секретаря. Їм став представник Кувейту в ОПЕК Хайтам Аль-Гайс. На посаду він вступить 1 серпня 2022 року і виконуватиме свої обов'язки протягом трьох років, повідомляє організація у понеділок, 3 січня.

Новообраний генсек ОПЕК зазначив, що до кінця 2022 року світовий попит на нафту має повернутися до передпандемічного рівня, повідомляє телеканал Al Arabiya. Окрім того, Аль-Гайс підкреслив, що альянс ОПЕК+, який об'єднує ОПЕК та інших виробників нафти, важливий для стабільності та балансу нафтових ринків.

Читайте також: Країни ОПЕК+ домовилися про збільшення видобутку нафти

Роль генсека ОПЕК

Аль-Гайс представляв Кувейт в ОПЕК з 2017 по 2021 рік. Наразі він займає посаду заступника директора з маркетингу державної компанії Кувейту Kuwait Petroleum Corporation (KPC).

Загалом генеральний секретар ОПЕК не має виконавчих повноважень, але є публічним представником організації, яка представляє країни з різними інтересами, такі як Саудівська Аравія та Іран.

На попередній конференції на початку грудня 2021 року міністри не змогли обрати нового генсека організації замість Мохаммеда Баркіндо, повноваження якого закінчуються у серпні 2022 року. Він очолював організацію з 2016 року впродовж двох термінів.

У заяві організації зазначається, що Баркіндо зіграв "важливу роль у розширенні історичних зусиль ОПЕК з підтримки стабільності ринку нафти за рахунок розширеного діалогу та співпраці з багатьма зацікавленими сторонами у енергетичній сфері". "Багато хто вважає, що ці зусилля допомогли стабілізувати світовий ринок нафти після безпрецедентного ринкового спаду, пов'язаного з пандемією COVID-19". - ідеться у заяві.

Читайте також: Нові родовища нафти й газу людству більше не знадобляться - прогноз

Дивитись відео 25:50

Нова альтернатива видобутку нафти і газу - "Європа у фокусі" (08.11.2021)

Реклама

Докладно

Зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна запланована на 10 січня

Остання битва Путіна?

Володимир Путін зацікавлений не у компромісі із Заходом, а у капітуляції останнього, вважає Костянтин Еггерт.  

Fleisch - Wahl der Qual Billig-Fleisch Fleischproduktion

Німці більше платитимуть за харчі заради клімату?

Німці мають їсти більше біопродуктів, менше напівфабрикатів, вимагає міністр сільського господарства ФРН Джем Ездемір.  