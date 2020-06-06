 Країни ОПЕК+ домовилися про збільшення видобутку нафти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2021

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Країни ОПЕК+ домовилися про збільшення видобутку нафти

Країни ОПЕК+ домовилися збільшити із серпня видобуток нафти на 400 тисяч барелів на добу. Таке рішення має врахувати зростання попиту на тлі відновлення світової економіки.

ВИдобуток нафти у Саудівській Аравії, архівне фото

ВИдобуток нафти у Саудівській Аравії, архівне фото

Основні країни-виробники нафти домовилися про незначне збільшення обсягів видобутку палива. Як оголосила Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) у неділю, 18 липня, 23 країни-члени групи ОПЕК+ збільшать свій добовий видобуток на 400 тисяч барелів з серпня і до закінчення поточних обмежень в 5,8 мільйона барелів на добу. Таке рішення, яке ухвалили під час відеоконференції міністрів країн ОПЕК+, має врахувати зростання попиту на тлі відновлення світової економіки після кризи, спричиненою пандемією коронавірусу.

Як зазначає інформагентство AFP, на початку липня ОАЕ заблокували рішення про збільшення видобутку, однак згодом країнам вдалося досягти компромісу.

Ціни на нафту різко впали із поширенням пандемії в квітні 2020 року. В якості реакції країни ОПЕК+ суттєво скоротили обсяг виробництва. Утім, згодом рівень цін на нафу відновився. Очікується, що докризового рівня видобутку нафти країни ОПЕК+ досягнуть до кінця 2022 року. Раніше в якості такого терміну називали квітень наступного року.

До країн ОПЕК належать Саудівська Аравія, Ірак та Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Кувейт, Нігерія, Алжир, Ангола, Венесуела, Габон, Екваторіальна Гвінея, Конго, Лівія. Група ОПЕК + включає також Росію, Казахстан, Мексику, Судан, Південиий Судан, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Малайзію і Оман.

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