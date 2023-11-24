За хейт Польщі: гімнастку Нікольченко виключили зі збірної

Після образливих висловлювань у бік Польщі та поляків художню гімнастку Владу Нікольченко виключили зі збірної України.

Гімнастку Владу Нікольченко виключили зі складу збірної України з художньої гімнастики після її публічних образливих висловлювань у бік Польщі та поляків.

Першим про це повідомило 23 листопада спортивне видання Tribuna з посиланням на виконувача обов'язків міністра молоді та спорту Матвія Бідного. Цю інформацію "Суспільне Спорт" підтвердили також в Українській федерації гімнастики (УФГ).

Під час поїздки в Польщу для участі у турнірі з художньої гімнастики "Варшавська осінь-2023", де Нікольченко здобула золото в багатоборстві, вона написала в Instagram, що ненавидить цю країну та людей, які там живуть.

"Зіпсували настрій зранку. Ненавиджу цю країну всією душею, а найбільше - людей, які тут живуть. Я тут тільки тому, що в моїй рідній Україні закрили аеропорт", - написала Нікольченко 20 листопада, додавши геолокацію Варшавського аеропорту.

У відповідь на це УФГ розпочала дисциплінарне провадження.

Колишній голова федерації гімнастики Польщі Пйотр Дец висловив сподівання, що Нікольченко більше ніколи не доведеться "проходити через польський жах" і "знову ступити на польську землю навіть на мить, подорожуючи в екзотичні місця".

Згодом Дец повідомив, що віцепрезидентка УФГ Ірина Блохіна зв'язалась з ним та вибачилась перед жителями Польщі за висловлювання Нікольченко.

Публічні вибачення принесла згодом і сама спортсменка, пояснивши свої слова "психологічним зривом". "Це була ситуативна емоція, про яку я шкодую, не хотіла нікого образити. Будь ласка, не сприймайте це на свій рахунок. Це казала не я, а емоції в мені. Вибачте", - написала Нікольченко в Instagram.

Відсторонення гімнастки сталося за пів року після її повернення до змагань. Вона взяла дворічну паузу за станом здоров'я, коли не відібралась до складу збірної на Олімпійські ігри-2021. Цей час Нікольченко провела в Об'єднаних Арабських Еміратах.

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