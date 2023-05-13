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Фото: Amy Sanderson/Zumapress/picture alliance
СпортУкраїна

МФГ проти рекомендацій МОК щодо атлетів з Росії та Білорусі

Олександр Куницький
40 хв. тому

Виконком Міжнародної федерації гімнастики не має наміру допускати атлетів з Росії та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі.

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Міжнародна федерація гімнастики (Federation Internationale de Gymnastique, FIG), як і раніше, не має наміру допускати спортсменів з Росії та Білорусі до змагань під егідою цього спортивного об'єднання. Таке рішення ухвалено під час дводенного засідання виконавчого комітету FIG в Анталії, що завершилося у суботу, 13 травня. Федерація продовжить вивчати ситуацію і може переглянути заходи, вжиті на початку березня, додали у FIG.

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Між тим президент FIG Морінарі Ватанабе раніше виступив за повернення російських та білоруських атлетів на міжнародні змагання. "Я захищаю всіх гімнастів світу як одну родину. Ось чому я підтримую українських гімнастів і ось чому я захищаю право на участь у змаганнях гімнастів з Росії та Білорусі, які не беруть участі у війні (Росії проти України. - Ред.)", - наводить. слова Ватанабе агенція dpa.

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Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) 28 березня рекомендував федераціям допустити білоруських та російських атлетів до міжнародних змагань у нейтральному статусі. Серед умов - виступ без прапора та гімну і лише на індивідуальних змаганнях. Крім того, ці спортсмени не повинні мати зв'язків із російською чи білоруською армією, із силовими структурами та органами безпеки цих країн. Позиція МОК спричинила шквал обурення у світі спорту та політики.

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