Гасіння пожеж під обстрілами: як працюють київські рятувальники в умовах війни

Від початку повномасштабної війни, яку Росія 24 лютого розв'язала проти України, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) працюють практично у режимі нон-стоп. Під звуки сирен тривоги вони щодня гасять пожежі, розбирають завали та рятують життя людей. Кореспондент DW побував в одній з пожежних частин у Подільському районі Києва, який останніми днями регулярно обстрілюють російські війська.

Диспетчерка пожежного зв'язку Юлія

Руйнування звичного життя

Диспетчерка пожежного зв'язку Юлія перебуває на роботі від початку російського вторгнення вже майже місяць. За її словами, за цей час переважна більшість викликів, які надходять до пожежної частини, пов'язані саме з ліквідацією наслідків обстрілів. "Є звичайні виклики, але переважно це виклики, які "завдають прикрості", я їх так називаю. Вони спричинені не звичними для нас факторами, а тими, які б ми не хотіли, щоб вони продовжувались далі", - наголошує вона.

Юлія каже, що "люди налякані та дуже збентежені тим, що руйнуються їхні домівки, руйнується звичне спокійне життя". Вона додає, що наразі сама позбавлена можливості потрапити додому, оскільки її дім перебуває в зоні тимчасової російської окупації.

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"Мені це приносить величезний дискомфорт, але я виконую свою роботу. Хвилююсь звичайно за своїх рідних, які там знаходяться. Зараз там неспокійно: теж стріляють, є поранені, втрати. Це моторошно. Думками я там, а тілом - на роботі. Це дуже велика прикрість, що я не можу потрапити додому, але я думаю, що це скоро закінчиться і я зможу туди повернутись. Однак, на даний момент це взагалі неможливо, тому я перебуваю на робочому місці", - зауважила вона.

Київський рятувальник Роман

"Стресові умови"

Працівників ДСНС готували до роботи в стресових умовах, проте не до роботи під час масштабної війни, розповідає Роман, який працює рятувальником у Києві уже два роки.

"Зараз служба змінилася, зокрема, і специфіка викликів. Звичайно, стало важче, але ми продовжуємо рятувати людей, намагаємося якомога швидше все зробити і залишити місце виклику", - говорить він. Рятувальник додав, що у ДСНС працюють з "холодною головою", та "не піддаються паніці".

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За словами Романа, робота рятувальників продовжується навіть у разі оголошення повітряної тривоги. "У цей час ми допомагаємо людям, рятуємо їх, виносимо потерпілих, ліквідуємо наслідки надзвичайних ситуацій, гасимо пожежі. Зараз стало трохи складніше, усвідомлюючи, що це не просто пожежа, а наслідок ворожих обстрілів. Однак тримаємося, дух бойовий у кожного, хто працює. Будемо триматись до кінця, підтримувати один одного і рухатися до перемоги", - наголосив він.

Рятувальник з Кривого Рогу Ігор

Робота під обстрілами

Схожої думки також притримується колега Романа Ігор, який прибув з Дніпропетровської області для підсилення київського підрозділу. За його словами, у "надзвичайників" і до війни була небезпечна робота, проте враховуючи інтенсивні обстріли з боку РФ, вона стала ще більш небезпечною. "Це наша робота, ми повинні її виконувати. Стало безумовно тяжче, але нічого страшного - ми переможемо, і це головне", - наголошує він.

Ігор брав безпосередню участь у ліквідації наслідків масштабного обстрілу в районі ТРЦ Retroville у ніч на 21 березня. Рятувальники, які першими прибули на місце, розбирали завали і гасили пожежу, наражались на додаткову небезпеку через те, що в районі ракетного удару на той час були боєприпаси, які ще могли вибухнути.

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"Спочатку приїхав (на місце в районі ТРЦ Retroville. - Ред.), допомагав, усе робив і не думав про небезпеку зовсім, а вже ближче до ранку почав розуміти, що є вибухонебезпечні предмети, які ще не здетонували, - розповідає Ігор. - Адреналін вже спав і стало зрозуміло, що тут було достатньо небезпечно". Загалом, за його словами, працівники ДСНС постійно виконують свою роботу і допомагають людям, "але вже трохи інша ситуація, тут прилітають бомби, які вбивають мирне населення".

Начальник Подільського районного управління ДСНС у місті Києві Ігор Михненко

"Заяви РФ про обстріл лише військових об’єктів - фейк"

Про обстріли житлових кварталів Києва та мирного населення також говорить начальник Подільського районного управління ДСНС у місті Києві Ігор Михненко. За його словами, у Києві за час активний бойових дій суттєво постраждала цивільна інфраструктура міста.

"Я хочу заначити, що заяви росіян, що вони б’ють лише по військовим об’єктам - це фейк. Якщо ми візьмемо хоча б обстріл на Куренівці - там удар безпосередньо був завданий по житловій вулиці, від нього постраждали лише будинки, в яких жили люди і загинув цивільний, який прогулювався поблизу", - наголошує він, вказавши, що російські ракети потрапляють переважно у житлові будинки, адміністративні будівлі, школи та дитячі садочки.

"Під час авіанальоту або бомбардування майже на 80 відсотків руйнуються житлові будинки", - зазначив Михненко. Лише внаслідок одного обстрілу, залежно від масштабів руйнувань, потрібно переселити близько 50-70 людей, зауважив він.

Повторні ракетні удари

У ДСНС вказують, що у багатьох випадках існує дуже велика ймовірність того, що їхні працівники потраплять під повторні обстріли російських військ. Зокрема, під час вже згаданого обстрілу ТРЦ Retroville після прибуття на місце події перших пожежних підрозділів для гасіння пожежі, яка виникла внаслідок обстрілу, "відбувся другий ракетний удар зі боку окупантів, під час якого, на щастя ніхто не постраждав", - розповідає Михненко.

Водночас так щастить не завжди. Напередодні у Харкові, під час гасіння палаючого ринку "Барабашово", відбувся повторний обстріл, під час якого загинув пожежник та ще один працівник ДСНС був поранений. Михненко вказує, що у Києві також є постраждалі через російські обстріли працівники ДСНС, однак він не розкриває їхню кількість.

Загалом, за даними ДСНС, станом на понеділок, 21 березня, внаслідок обстрілів з боку російських військ загинув 21 український рятувальник і ще 47 отримали поранення.