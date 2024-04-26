ГУР заявило про знищення в Москві гелікоптера Ка-32

В українській розвідці заявили про спалення на аеродромі міноборони РФ у Москві вертольота, який використовувався для підтримки операцій російської окупаційної армії

У ніч на п'ятницю, 26 квітня, на аеродромі "Остаф'єво" в Москві був знищений багатоцільовий гелікоптер Ка-32, який використовувало міністерство оборони РФ, заявило Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України.

"Аеродром належить МО РФ та експлуатується спільно з підприємством "Газпромавіа", що входить до структури ВАТ "Газпром", - йдеться в дописі на Faсebook-сторінці ГУР, до якого додається відео.

Зазначається, що спалений вертоліт використовувався Росією в інтересах московського авіаційного центру, зокрема - для підтримки операцій російської окупаційної армії. За даними джерел видання NV, гелікоптер використовували для забезпечення логістичних потреб та евакуаційних операцій.

Росія публічно не коментувала інформацію про знищення Ка-32 у Москві.

Нагадаємо, 17 квітня ГУР повідомило про знищення гелікоптера Мі-8 на аеродромі "Кряж" у російській Самарі.

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