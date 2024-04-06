ГУР: В Росії підірвали трубопровід для перекачування нафти

За даними ГУР МО, у Ростовській області був підірваний трубопровід, який використовувався для перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів.

Головне управління розвідки міноборони України у суботу, 6 квітня, заявило про підрив трубопроводу в Ростовській області Росії, який, за їхніми даними, РФ використовувала у воєнних цілях.

"У ніч на 6 квітня 2024 року, в районі населеного пункту Азов (Ростовська область) внаслідок підриву трубопроводу, яким здійснювалось перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території "Азовського морського порту", завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому в Telegram ГУР МО.

Як стверджують у розвідці, об'єкт використовувався Росією у воєнних цілях - для підтримки ведення війни РФ проти України. Водночас ГУР МО не вказало, хто саме причетний до підриву трубопроводу. Москва цю інформацію поки не коментувала.

Удари по військових аеродромах в РФ

5 квітня джерело DW повідомило про те, що внаслідокудару дронів по військовому аеродрому "Морозовськ"у Ростовській області РФ було знищено щонайменше шість військових літаків, ще вісім - суттєво пошкоджені. Атаку, за його даними, здійснила Служба безпеки України спільно з військовими та Силами оборони.

Крім того, в цей же день українські ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляли про те, що безпілотники уразили військові аеродроми в місті Єйськ у Краснодарському краї РФ, в Енгельсі Саратовської області та у Курську. За їхніми даними, внаслідок атаки на аеродромі в Єйську суттєво пошкоджені або знищені два штурмовики Су-25, загинули четверо російських військових. На аеродромі в Енгельсі - значно пошкоджені три стратегічні бомбардувальники-ракетоносії Ту-95МС, загинули семеро військових, серед яких могли бути пілоти.