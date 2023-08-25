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Гравітаційні батареї: ефективно для зберігання енергії?
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Міжнародне енергетичне агентство стверджує, що до 2040 року зелена енергія вироблятиме вже понад 25 тисяч ГВт-год. Цього достатньо, щоб забезпечити енергією Парагвай чи Туніс впродовж цілого року. Але для цього потрібно майже втричі більше місця для зберігання цієї енергії, ніж ми маємо сьогодні. Саме тут і вступає у гру нова технологія.
У теорії гравітаційні батареї можуть піднімати вагу та підтримувати її протягом 60 років. Можливо, двигуни потребуватимуть заміни, але вага та накопичена енергія залишаться на місці.