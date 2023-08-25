Гравітаційні батареї: ефективно для зберігання енергії?

Гравітаційні батареї пропонують нову технологію для зберігання надлишку відновлюваної енергії. Ідея чудова, але чи спрацює вона на практиці? Як діють гравітаційні батареї? І чи практичні вони для щоденного використання?

Міжнародне енергетичне агентство стверджує, що до 2040 року зелена енергія вироблятиме вже понад 25 тисяч ГВт-год. Цього достатньо, щоб забезпечити енергією Парагвай чи Туніс впродовж цілого року. Але для цього потрібно майже втричі більше місця для зберігання цієї енергії, ніж ми маємо сьогодні. Саме тут і вступає у гру нова технологія.

У теорії гравітаційні батареї можуть піднімати вагу та підтримувати її протягом 60 років. Можливо, двигуни потребуватимуть заміни, але вага та накопичена енергія залишаться на місці.



