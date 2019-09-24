 Google змінює алгоритми стеження за активністю користувачів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.03.2021

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Google змінює алгоритми стеження за активністю користувачів

Компанія заявляє, що впроваджуватиме нові технології, що захищають конфіденційність користувачів і дозволяють таргетувати рекламу без збору інформації про них.

Google змінює алгоритми стеження за активністю користувачів

Google змінює алгоритми стеження за активністю користувачів

Американська компанія Google у середу, 3 березня, заявила про намір відмовитися від стеження за індивідуальною активністю користувачів. Замість цього інтернет-гігант впроваджуватиме нові технології, що захищають конфіденційність користувачів і дозволяють таргетувати рекламу без збору інформації про них.

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"Людям не потрібно погоджуватися з тим, що їхні дії в інтернеті відстежуються, щоб отримати вигоду від релевантної реклами. Рекламодавцям не потрібно відстежувати дії окремих споживачів в інтернеті, щоб використовувати переваги цифрової реклами. Досягнення в галузі агрегації, анонімізації, обробки даних на пристроях та інші технології, що сприяють збереженню конфіденційності, дозволяють визначити чіткий шлях до заміни індивідуальних ідентифікаторів", - йдеться в повідомленні Google.

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"Ми прямо заявляємо, що після того, як сторонні файли cookie будуть поступово видалені, ми не створюватимемо альтернативні ідентифікатори для відстеження користувачів, коли вони переглядають веб-сторінки, і не використовуватимемо їх у наших продуктах", - заявив директор Google з управління продуктами Девід Темкін у своєму блозі.

Про намір відмовитися від використання сторонніх файлів cookie в своєму браузері Chrome, який є лідером на ринку, Google завила ще минулого року.

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Замість цього компанія задіє технологію Federated Learning of Cohorts( FLoC), використання якої дозволяє отримати не менш ефективні результати, ніж у випадку, коли застосовується персоналізована реклама на основі ідентифікаторів користувачів. Технологія FLoC використовує алгоритми машинного навчання для аналізу поведінки користувачів в інтернеті. При цьому не здійснюється ідентифікація окремих користувачів, а відбувається їх поділ на групи. Такий підхід допомагає отримати дані про ширшу аудиторію, не порушуючи конфіденційність окремих користувачів.

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