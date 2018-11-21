Google розширює вимоги до політичної реклами в ЄС

В рамках боротьби з фейковими новинами та задля більшої прозорості інтернет-гігант Google посилює вимоги до політичної реклами в Європейському Союзі. Про це у компанії заявили у четвер, 22 листопада.

Напередодні виборів до Європейського парламенту, які відбудуться наступного року, Google зробив обов'язковою інформацію про компанію чи фізичну особу, яка оплатила рекламу, якщо в ній згадується політична партія, її кандидати або чинні представники. Перед тим, як оплачувати рекламу, потенційний рекламодавець має отримати затвердження відповідної заявки адміністрацією інтернет-ресурсу. Також Google має намір представити інформацію про рекламодавців політичної реклами, про те, на кого була розрахована реклама та скільки за неї було сплачено. Також буде представлено бібліотеку рекламних роликів.

Аналогічні зміни Google запровадила цього року для політичної реклами в США. Facebook також цього року представив власну аналогічну систему для США, Бразилії та Великобританії.

Вибори до Європейського парламенту відбудуться в травні 2019 року. Під час голосування, право участі у якому мають близько 350 мільйонів виборців, мають обрати 705 депутатів.