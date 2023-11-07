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ПолітикаПортугалія

Корупційний скандал: прем'єр Португалії подав у відставку

Олександр Куницький
7 листопада 2023 р.

На тлі корупційних розслідувань у Португалії глава уряду Антоніу Кошта подав у відставку. Ідеться про підозру у зловживаннях при наданні концесій на видобуток літію і виробництво так званого "зеленого" водню.

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Прем'єр Португалії Кошта пішов у відставку
Прем'єр Португалії Кошта пішов у відставкуФото: Leonardo Negrão/GlobalImagens/IMAGO

Глава уряду Португалії Антоніу Кошта у вівторок, 7 листопада, подав президентові країни заяву про відставку. За словами прем'єра, президент Марселу Ребелу де Соуза її прийняв. 

"Я присвятив своє серце та душу служінню країні, я був готовий виконати мандат, який мені довірили португальці. Сьогодні мене здивувала інформація, що проти мене вже порушено чи буде порушено кримінальну справу. Готовий співпрацювати з правосуддям, щоб розкрити всю правду", - заявив Кошта у телезверненні.

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Раніше у цей день у кількох урядових будівлях та інших офісах в Португалії відбулися обшуки. За повідомленнями ЗМІ, кілька людей були заарештовані, у тому числі керівник апарату глави португальського уряду. Прокуратура також назвала підозрюваним міністра інфраструктури. Ідеться про підозру у хабарництві та зловживаннях перевагами при наданні концесій на видобуток літію і виробництво так званого "зеленого" водню.

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