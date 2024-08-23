Глава Меджлісу: Керченська поромна переправа зупинена

Відтепер Росія намагатиметься постачати в окупований Крим пально-мастильні матеріали сушею - через окуповані Маріуполь і Мелітополь.

Завдяки успішній операції Сил оборони України зупинена робота Керченської поромної переправи, повідомив у п'ятницю, 23 серпня, у Telegram голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він пояснив, що відтепер "росіяни намагатимуться постачати в тимчасово окупований Крим пально-мастильні матеріали по суші, через окуповані Маріуполь, Мелітополь, Херсон (маються на увазі окуповані території Херсонщини. - Ред.)".

За словами Чубарова, "російські окупанти стверджують, що, мовляв, поромну переправу зупинено тимчасово, так би мовити на "період ліквідації наслідків у порту "Кавказ".

Як повідомлялось, напередодні вросійському порту "Кавказ", що знаходиться по інший бік Керченської протоки від окупованого Криму, був уражений і затонув залізничний пором з паливними цистернами. З порту "Кавказ" до окупованого Росією Криму курсують пороми Керченською переправою.