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КультураНімеччина

Гамбург визнано театральною столицею Німеччини

Вера Фрідріх
22 серпня 2024 р.

Саме в Гамбурзі розташовано найкращий драмтеатр, поставили найкращу виставу та грає найкраща акторка сезону 2023/2024. Такою є думка 46 провідних театральних критиків німецькомовного простору.

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Ліна Бекман на сцені гамбурзького театру Deutsches Schauspielhaus
Ліна Бекман на сцені гамбурзького театру Deutsches SchauspielhausФото: Markus Scholz/dpa/picture-alliance

Гамбурзький театр Deutsches Schauspielhaus визнано найкращим у німецькомовному просторі. Про це повідомило в четвер, 22 серпня, німецьке інформаційне агентство dpa з посиланням на опитування, проведене журналом Theater heute ("Театр сьогодні") серед театральних оглядачів Німеччини, Австрії та Швейцарії.

Більша частина компліментів від критиків - на адресу художньої керівниці театру Карін Баєр (Karin Beier), яка, як зазначено в статті журналу Theater heute, "навалилася на Гамбург мистецтвом". Deutsches Schauspielhaus вона очолила 2013 року. Постановки театру - учасники найбільших німецьких і європейських фестивалів, лауреати престижних премій.

Будівля театру Deutsches Schauspielhaus Hamburg
Імпозантну будівлю Deutsches Schauspielhaus Hamburg дуже легко знайти. Вона розташована поряд із головним вокзалом ГамбургаФото: Markus Scholz/picture-alliance

Виставу "Лай" ("Laios") гамбурзького театру критики визнали найкращою постановкою сезону 2023/2024. Це одна з частин циклу з п'яти вистав, поставлених Карін Баєр у співавторстві з німецьким драматургом Роландом Шиммельпфенніґом (Roland Schimmelpfennig). В основу циклу, названого "Антрополіс" ("Anthropolis"), лягли античні драми Есхіла, Софокла та Евріпіда. Ліна Бекманн (Lina Beckmann), яка зіграла в постановці "Лай" головну роль, визнана критиками "акторкою року".

Уперше гамбурзький театр Deutsches Schauspielhaus відчинив свої двері публіці 1900 року. Його зала налічує 1200 місць, і досі це - найбільший драмтеатр Німеччини.

Художня керівниця Гамбурського театру та режисерка Карін Баєр
Художня керівниця театру та режисерка Карін БаєрФото: Marcus Brandt/dpa/picture-alliance

Гамбург був і залишається одним із головних театральних міст Німеччини

Гамбург - одна з театральних столиць Німеччини, поряд з Берліном і Мюнхеном. Інша сцена, що славиться своїми новаторськими постановками, - гамбурзький Thalia Theater. Тут активно працює режисер Кирило Серебренніков, який залишив Росію. Днями поставлена ним вистава "Легенда" відсвяткувала прем'єру в Дуйсбурзі - на фестивалі музики і мистецтв "Рурська трієнале" (Ruhrtriennale).

На сцені театру Thalia в Гамбурзі постановку вперше покажуть 30 листопада 2024 року. У жовтні тут можна буде подивитися виставу Серебреннікова "Чорний монах", у листопаді - "Бароко".

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