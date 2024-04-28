У ЄС обурені передачею активів Ariston і Bosch "Газпрому"

Німеччина залишає за собою право на "подальшу реакцію", заявило МЗС ФРН у відповідь на відчуження РФ активів Ariston і Bosch на користь "Газпрому".

Німеччина та Італія з обуренням відреагували на рішення Москви передати під "тимчасовий нагляд" групи "Газпром" дочірню компанію Bosch - BSH Household Appliances та дочірню компанію італійської компанії з виробництва опалювальної техніки Ariston Thermo Group в Росії.

"Ми засуджуємо запровадження тимчасової адміністрації і залишаємо за собою право на подальшу реакцію в тісній координації з Італією", - заявило міністерство закордонних справ ФРН ввечері у суботу, 28 квітня. Італійський уряд викликав російського посла.

"Уряд вимагає роз'яснень щодо націоналізації Ariston Thermo Group", - пояснив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в X. Італія також працює над цим питанням "з Брюсселем разом з Німеччиною". За словами Таяні, він також обговорив це питання з керівництвом Ariston. Його уряд "на боці компаній" і "готовий захищати їх на всіх міжнародних ринках".

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Речник ЄС засудив дії Москви як "ще один доказ неповаги Росії до міжнародних законів і правил".

Представник BSH Hausgeräte GmbH у відповідь на запит інформагенції AFP повідомив, що компанія наразі веде переговори з "Газпром побутові системи" і поки що не бажає коментувати російське рішення. Два заводи Bosch у Санкт-Петербурзі, де вироблялися пральні машини та холодильники, вже зупинені з березня 2022 року. BSH більше не експортує побутову техніку та запчастини до Росії, повідомиd представник компанії.

Ariston здивована указом

Група Ariston була "вкрай здивована" указом. "Ми чекаємо на пояснення цього несподіваного заходу", - пояснили в компанії.

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З початку російської агресивної війни проти України Москва захопила російські дочірні підприємства різних західних компаній, таких як харчовий гігант Danone і виробник пива Carlsberg. У цих випадках російська влада називає захоплення "тимчасовим контролем" і представляє його як відповідь на західні санкції проти російських компаній.

Представники західних урядів і деякі компанії засудили "націоналізацію" приватних компаній Москвою.

"Газпром" отримає всі активи Bosch та Ariston

26 квітня президент Росії Володимир Путін своїм указом передав 100 відсотків акцій дочірніх компаній BSH Hausgeräte і Ariston в Росії в тимчасове управління "Газпром побутові системи". За рішенням Путіна, структура "Газпрому" отримає контроль над усіма російськими активами ТОВ "Арістон Термо Русь" і ТОВ "БСХ Побутові Прилади".

Дочірня компанія Bosch "БСХ Побутові Прилади" зареєстрована в Санкт-Петербурзі і до 2022 року займалася "серійним виробництвом холодильників і пральних машин", а після - збутом запчастин, торгівлею побутовою технікою, а також сервісним і гарантійним обслуговуванням. У 2023 році там працювали 635 осіб. У грудні 2023-го "Коммерсант" писав, що німецька компанія планує продати свій російський бізнес турецькому інвестиційному фонду Can Holding.

"Арістон Термо Русь" зареєстрована в Ленінградській області і займається виробництвом і реалізацією побутової техніки. У ній працевлаштовано близько 300 людей. У 2023 році її виручка склала 9,435 мільярда рублів.

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