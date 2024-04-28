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СуспільствоІрак

ФРН і США засудили криміналізацію гомостосунків в Іраку

Анастасія Шепелева
28 квітня 2024 р.

Новий закон в Іраку, який криміналізує гомосексуальні стосунки, наразився на міжнародну критику.

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Ілюстративне фото
Ілюстративне фотоФото: picture-alliance/dpa

Уповноважена німецького уряду з прав людини Луізе Амтсберґ (Luise Amtsberg) заявила у неділю, 28 квітня, що рішення іракського парламенту легітимізує серйозні порушення прав людини. Державний департамент США заявив, що закон загрожує свободі багатьох людей і послаблює економіку Іраку, оскільки відлякує іноземних інвесторів.

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Ухвалений напередодні в Іраку закон забороняє одностатеві стосунки під загрозою позбавлення волі на строк від 10 до 15 років і передбачає щонайменше сім років тюремного ув'язнення за "пропаганду гомосексуальності" або проституції. Крім того, запроваджено покарання на строк від одного до трьох років для будь-кого, хто "змінює свою біологічну стать" або навмисне "одягається жінкоподібно", повідомляє Reuters. Як зазначає агенція, спочатку законопроєкт передбачав смертну кару за одностатеві контакти, але в нього  внесли поправки.

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