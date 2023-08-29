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СуспільствоНігерія

У Нігерії заарештували 200 чоловіків за гомосексуальність

Роман Губа
29 серпня 2023 р.

Поліція вважає, що у готелі, який правоохоронці взяли штурмом, проводили "гей-весілля". З 2014 року в країні гомосексуальні союзи заборонені законом.

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Офіцер поліції у Нігерії (ілюстративне фото)
Офіцер поліції у Нігерії (ілюстративне фото)Фото: PIUS UTOMI EKPEI/AFP/Getty Images

У Нігерії заарештували 200 людей, які, як вважає влада, проводили "гей-весілля". Їх затримали у готелі поблизу прибережного міста Варрі в штаті Дельта на півдні країни, повідомив речник поліції штату Брайт-Едафе у вівторок, 29 серпня, пише dpa.

За словами представника поліції, більшість чоловіків у готелі, який правоохоронці "взяли штурмом", були у "жіночому одязі", а двоє чоловіків були одягнені як наречений та наречена. Після завершення розслідування заарештованим буде висунуто офіційні обвинувачення.

У 2014 року у Нігерії ухвалили закон про  заборону одностатевих союзів чи шлюбів, порушникам загрожує ув'язнення на термін до 14 років.

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